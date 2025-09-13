Đối thoại mới cùng Gen Z

Sau Hà Nội, Nghệ An, Huế, Đồng Nai, tác giả Trần Sĩ Chương vừa có cuộc trở lại TPHCM, để giao lưu với bạn đọc nhân dịp ấn phẩm Trò chuyện cùng Gen Z (TIMES Books và NXB Thế giới) được tái bản.

Ngày 13-9, tại Văn phòng Bộ GD-ĐT phía Nam (số 3, Công Trường Quốc tế, phường Xuân Hòa, TPHCM), TIMES Books đã tổ chức chương trình giao lưu “Giáo dục và Gen Z - Đối thoại thế hệ mới”. Ngoài tác giả Trần Sĩ Chương, chương trình còn có sự tham gia của “Nữ hoàng xe đạp châu Á” Nguyễn Thị Thanh Huyền, một trong những nhân vật xuất hiện trong sách.

"Trò chuyện cùng Gen Z" phiên bản mới nhất có chỉnh sửa và bổ sung nhiều nội dung và câu hỏi của các bạn trẻ

Vào cuối năm ngoái, khi Trò chuyện cùng Gen Z được ra mắt, chỉ trong 10 ngày, tác giả Trần Sĩ Chương cùng TIMES Books đã đem “đứa con tinh thần” của mình đặt chân đến gần 20 trường cùng rất nhiều cuộc trò chuyện với các đơn vị khác.

Tác giả Trần Sĩ Chương tại chương trình

Nhân dịp ấn phẩm này tái bản, chuỗi hành trình Book Tour tiếp tục được mở ra nhằm giao lưu về các vấn đề mang tính thời đại với giới trẻ.

Ở lần tái bản mới nhất, ấn phẩm tiếp tục là một bản nâng cấp, nơi hội tụ những phản hồi, câu hỏi, trăn trở từ độc giả: từ Gen Z, phụ huynh, nhà giáo dục cho đến giới khởi nghiệp. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một hành trình đối thoại thế hệ đầy cởi mở và thiết thực.

Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Huyền và tác giả Trần Sĩ Chương giao lưu với bạn đọc

Gần đây, khi nhắc đến Gen Z, người ta sử dụng khái niệm “bông tuyết” với ý chỉ sự mong manh, dễ bị tổn thương trước các thách thức của cuộc sống. Hiểu được điều đó, tác giả Trần Sĩ Chương thực hiện cuốn sách Trò chuyện cùng Gen Z với mong muốn được ngồi lại, trò chuyện cùng thế hệ này, để đúc kết lại những vấn đề, từ đó tìm ra giải pháp, chia sẻ và bài học kinh nghiệm, để các bạn trẻ có thể coi đó là cẩm nang trong cuộc sống và hành trình phía trước.

Một bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đặt câu hỏi trực tiếp cho tác giả Trần Sĩ Chương

“Qua Trò chuyện cùng Gen Z, tôi xin gửi đến các em học sinh, sinh viên, thanh niên tình cảm sâu sắc nhất của mình. Tôi mong rằng, cuốn sách sẽ đóng góp được đôi điều cho hành trình vào đời của các em”, tác giả Trần Sĩ Chương bày tỏ.

QUỲNH YÊN