Đà Nẵng ra mắt sách ảnh “Báu vật - Treasure”

Sách ảnh “Báu vật - Treasure” chính thức ra mắt vào sáng 6-9

Tại buổi lễ, TS Nguyễn Công Dũng, Ủy viên Hội đồng Biên tập – Xuất bản chuyên trách NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, Báu vật - Treasure là kết quả phối hợp chặt chẽ, giàu tâm huyết của NXB cùng phường Sơn Trà và sự đồng hành của đông đảo nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.

“Báu vật - Treasure” dày 272 trang, được biên soạn công phu, trình bày song ngữ Việt - Anh. Với những bức ảnh giàu cảm xúc, góc nhìn đa dạng cùng lời giới thiệu ngắn gọn, súc tích, cuốn sách vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc, tái hiện sinh động thiên nhiên kỳ vĩ của bán đảo Sơn Trà - “viên ngọc quý” của TP Đà Nẵng.

TS Nguyễn Công Dũng phát biểu ra mắt sách

Sách gồm 5 phần: Cảnh sắc Sơn Trà, Hơi thở của rừng, Báu vật Sơn Trà, Vũ điệu hoang dã, Sắc màu của biển... như những lát cắt để độc giả khám phá sự phong phú, đa dạng, độc đáo của thiên nhiên nơi đây. Đặc biệt, Sơn Trà là ngôi nhà của nhiều loài động - thực vật quý hiếm, trong đó có voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng.

Các bức ảnh trong sách được tuyển chọn từ nhiều cuộc thi ảnh do UBND quận Sơn Trà (trước đây) tổ chức và từ đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia. Vì vậy, ấn phẩm vừa có chiều sâu khoa học, vừa giàu tính nghệ thuật. Việc phát hành song ngữ Việt - Anh giúp sách lan tỏa rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thay mặt Ban biên soạn, ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà nhấn mạnh: “Cuốn sách song ngữ này là tài liệu quý, cung cấp đến bạn đọc những thông tin cơ bản về hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan tươi đẹp của Sơn Trà. Thông qua hai phiên bản (36x18cm và 24x12cm), ấn phẩm lưu giữ những giá trị đặc trưng của bán đảo Sơn Trà - một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng”.

PHẠM NGA