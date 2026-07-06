Thế giới

Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev

Rạng sáng 6-7, Nga tiến hành đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về một chiến dịch tấn công mới.

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Tòa nhà bị phá hủy ở Oleksiievo-Druzhkivka, gần thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 14-6-2026. Ảnh: GLOBAL IMAGES UKRAINE

Theo truyền thông Ukraine, nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Kiev vào khoảng 1 giờ 40, tiếp đó là làn sóng tấn công thứ hai sau 30 phút. Hàng chục tên lửa được cho là đã hướng về thủ đô, trong khi còi báo động phòng không vang lên trên diện rộng.

Một tòa nhà chung cư tại quận Podilskyi bị hư hại nghiêm trọng, nhiều công trình dân sự khác cũng bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ từ tên lửa và UAV.

Giới chức Kiev cho biết chưa ghi nhận con số thương vong cụ thể, song vẫn có người mắc kẹt trong các khu nhà bị phá hủy. Một số khu vực ngoại ô thủ đô cũng bị mất điện sau đợt tấn công.

Động thái của Moskva diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, nơi vấn đề Ukraine dự kiến tiếp tục là tâm điểm thảo luận.

Kiev kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không, trong khi Nga tuyên bố sẽ tiếp tục các chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu mà nước này coi là phục vụ quân sự.

TTXVN

Từ khóa

Hội nghị thượng đỉnh NATO Còi báo động Kiev Donetsk Vang lên UAV Tiếng nổ Phòng không Mảnh vỡ Ukraine

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