Thế giới

Tổng thống Mỹ tìm hướng kết thúc xung đột Ukraine

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Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa vào 8-7, khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: WHITE HOUSE/UKRINFORM
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: WHITE HOUSE/UKRINFORM

Theo CNBC, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly đã xác nhận các cuộc gặp khi giới thiệu về hội nghị sắp tới tại Ankara, nơi ông Trump cũng dự kiến gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7-7. Trước khi trở về Mỹ vào ngày 8-7, ông Trump còn dự kiến tổ chức một cuộc họp báo.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ 5. Trước đó, ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều đã có các cuộc điện đàm chúc mừng ông Trump hôm 4-7 nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ (giấu tên) cho biết ông Trump dự kiến sẽ liên lạc với ông Putin sau cuộc gặp với ông Zelensky tại Ankara.

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Từ khóa

Tổng thống Donald  Trump xung đột Nga- Ukraine hội nghị thượng đỉnh NATO

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