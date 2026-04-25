Gần 500 tỷ đồng xây cầu kết nối Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 4 từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình cầu kết nối Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

Cầu kết nối Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau bắt qua sông Gành Hào, có điểm đầu tuyến là quốc lộ 1 (đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm), điểm cuối là đường Cà Mau - Đầm Dơi (tuyến 3 Tháng 2 nối dài, phường Hòa Thành), tổng chiều dài khoảng 2,5km.

Tổng mức đầu tư dự án gần 500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư, dự kiến thời gian hoàn thành vào tháng 5-2028.

Việc đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Đình Chiểu nhằm tăng cường kết nối giao thông với Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, giảm áp lực giao thông qua cầu Huỳnh Thúc Kháng và cầu Gành Hào.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà công nhân tại buổi lễ cất nóc công trình Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh

Sáng cùng ngày, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) tổ chức lễ cất nóc công trình Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau được HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 12 (năm 2020). Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 3.322 tỷ đồng.

TẤN THÁI