Sáng 25-4: Chất lượng không khí ở TPHCM, Hà Nội mức trung bình

Theo dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir, ở thời điểm khoảng 6 - 8 giờ ngày 25-4, chất lượng không khí tại hai đô thị lớn của Việt Nam duy trì ở mức trung bình, theo thang AQI của Mỹ.

Phía Tây Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Lúc 7 giờ tại TPHCM, chỉ số AQI lúc 7 giờ khoảng 86. Nồng độ bụi mịn PM2.5 là 27,8µg/m³. Các điểm đo trong thành phố chủ yếu dao động 70-100, một số vị trí vượt 100.

Dự báo trong ngày 25-4 tại TPHCM, AQI có xu hướng giảm nhẹ theo giờ, từ 86 xuống khoảng 80 vào buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, độ ẩm giảm dần từ 94% xuống khoảng 50%.

Tại Hà Nội, chỉ số AQI khoảng 90. Dự báo trong ngày có thể tăng lên mức 135, sau đó giảm dần trong các ngày tiếp theo (112 và 92). Theo bản đồ phân bố các trạm đo cho thấy chỉ số AQI tại nhiều điểm ở nội đô Hà Nội dao động 80-120, cục bộ có điểm lên 150-157, tập trung khu vực phía Tây và Tây Nam.

Dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong những ngày tới tại TPHCM, liên quan chất lượng không khí. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cùng thời điểm 8 giờ ngày 25-4, dữ liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường (Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, tại TPHCM, trạm tại địa chỉ số 200 Lý Chính Thắng có chỉ số AQI 50 - mức tốt; một số trạm khác như trạm đường Lê Hữu Kiều (phường Bình Trưng) ở mức 53 - trung bình.

Tại Hà Nội, trạm ở địa chỉ 556 đường Nguyễn Văn Cừ có AQI 89, các trạm ở đường Giải Phóng và công viên Nhân Chính dao động 57-66, cùng ở mức trung bình.

Theo thang AQI Mỹ, mức 51-100 có thể ảnh hưởng tới nhóm nhạy cảm. Người dân nên theo dõi diễn biến chất lượng không khí để điều chỉnh hoạt động ngoài trời.

PHÚC HẬU