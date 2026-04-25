Nam bộ nắng nóng đến ngày 30-4

Nam bộ nắng nóng

Chiều 25-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, trong ngày 26 và 27-4, Nam bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, TPHCM có thể nắng nóng 37 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Tình trạng nắng nóng tại Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29 và 30-4.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời điểm 8 giờ ngày 25-4 tại TPHCM, chỉ số AQI đo ở trạm số 200 Lý Chính Thắng là 50 (tốt), trạm Lê Hữu Kiều là 53 (trung bình). Tại Hà Nội, các trạm ở đường Nguyễn Văn Cừ, đường Giải Phóng, công viên Nhân Chính dao động 57-89, cùng ở mức trung bình.

Đến 16 giờ, tại TPHCM, trạm ở đường Lý Chính Thắng giảm còn 28 (tốt), trạm đường Lê Hữu Kiều ở mức 52 (trung bình), gần như không thay đổi so với buổi sáng.

Tại Hà Nội, hệ thống quan trắc trong nước ghi nhận chỉ số AQI tại trạm đường Nguyễn Văn Cừ giảm còn 72 (trung bình), trong khi trạm đường Giải Phóng tăng lên 111 (kém), trạm công viên Nhân Chính ở mức 94 (trung bình).

Theo các chuyên gia môi trường, gia tăng ô nhiễm tại Hà Nội trong ngày 25-4 do điều kiện khí tượng bất lợi như nhiều mây, gió yếu, khả năng khuếch tán kém và phát thải gia tăng trong giờ cao điểm. Còn ở TPHCM, quá trình đối lưu không khí và gió giúp khuếch tán, pha loãng nồng độ ô nhiễm, khiến chỉ số AQI giảm dần.

PHÚC VĂN