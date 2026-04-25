TPHCM tăng cường vận tải, bảo đảm đi lại dịp lễ

Sở Xây dựng TPHCM cho biết sẽ bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 trên tất cả các loại hình vận tải gồm đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy và hàng không.

Hành khách chờ lên máy bay tại nhà ga T3

Dự báo lưu lượng hành khách năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ, tập trung tại các đầu mối giao thông trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe liên tỉnh, ga đường sắt và khu vực trung tâm thành phố. Các tuyến cửa ngõ như cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, quốc lộ 13, quốc lộ 51 cùng các điểm du lịch Cần Giờ, Vũng Tàu, Suối Tiên… dự kiến có lượng phương tiện tăng đột biến.

Quốc lộ 13 luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao trong dịp lễ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong lĩnh vực vận tải công cộng, hệ thống xe buýt dự kiến phục vụ trung bình hơn 1,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày, tăng khoảng 10% so với năm trước. Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) tiếp tục đóng vai trò chủ lực, với sản lượng vận chuyển ước đạt từ 90.000 đến 95.000 lượt khách/ngày trong các ngày cao điểm. Để đáp ứng nhu cầu, tuyến metro số 1 sẽ tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ, với tần suất 5–15 phút/chuyến, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ. Thành phố cũng điều chỉnh linh hoạt biểu đồ chạy xe buýt, tăng chuyến tại các tuyến kết nối sân bay, bến xe và khu du lịch.

Hành khách chờ mua vé tại bến xe miền Tây, sáng 25-4. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại các bến xe liên tỉnh, sản lượng hành khách có thể đạt gần 90.000 lượt/ngày trong dịp lễ. Sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo đón khoảng 130.000 lượt khách mỗi ngày. Các tuyến buýt sông, phà và tàu cao tốc đi Vũng Tàu, Côn Đảo cũng được yêu cầu xây dựng phương án tăng chuyến.

Song song đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông được siết chặt. Các đơn vị vận tải phải kiểm tra kỹ điều kiện kỹ thuật phương tiện, sức khỏe tài xế; nghiêm cấm chở quá số người quy định hoặc tăng giá vé trái phép. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực cửa ngõ, điểm nóng, đồng thời triển khai phương án phân luồng linh hoạt nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài. Tại các bến phà như Cát Lái, Bình Khánh, việc tăng chuyến đi kèm yêu cầu bảo đảm đầy đủ trang thiết bị an toàn, cứu sinh, phòng cháy chữa cháy.

Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông. Hệ thống camera, đèn tín hiệu được giám sát liên tục để kịp thời điều chỉnh theo tình hình thực tế; thông tin giao thông được cập nhật qua bảng điện tử, ứng dụng di động và mạng xã hội, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Các đơn vị vận tải phải công khai giá vé, lịch trình và đường dây nóng để hỗ trợ hành khách.

Hành khách qua cửa kiểm tra an ninh tại nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Với sự chuẩn bị đồng bộ, TPHCM đặt mục tiêu không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, ùn tắc kéo dài trong dịp lễ.

QUỐC HÙNG