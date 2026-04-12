Hà Tĩnh: Cháy lớn tại khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang

Trưa 12-4, tại khu vực trưng bày sản phẩm gỗ thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ cháy lớn, cột khói bao trùm, bốc cao nghi ngút.

Hiện trường vụ cháy

Video: Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-4.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động các phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tại chỗ triển khai các phương án khống chế đám cháy, ngăn không để ngọn lửa bùng phát, lây lan sang các khu vực lân cận.

Khói và lửa bao trùm hiện trường vụ cháy

Thời điểm này, do thời tiết nắng nóng rất gay gắt, gió thổi mạnh, bên trong khu vực hiện trường có một số vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm khu vực, việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được các lực lượng chức năng khống chế, dập tắt.

Người dân hỗ trợ di chuyển tài sản giúp chủ cơ sở giảm thiệt hại

Tại hiện trường, nhiều người dân đã giúp chủ cơ sở di chuyển hàng hóa, các thiết bị đến khu vực an toàn, giúp giảm thiệt hại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

DƯƠNG QUANG