Cháy nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp, 7 người thương vong

Sáng 12-4, Công an phường Tân Thới Hiệp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ làm 7 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Thơi nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện khói, lửa bùng phát dữ dội từ dãy nhà trọ gần đó.

Người dân đã huy động phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời tìm cách tiếp cận cứu người nhưng không thành do lửa lớn kèm khói dày đặc.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, sáng 12-4

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu người.

Lực lượng chức năng đã đưa nhiều người ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN

