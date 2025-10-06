Xã hội

Cháy showroom bán yến sào ở Nha Trang

Ngọn lửa bùng cháy tại showroom bán yến sào ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. May mắn vụ cháy không có thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản giá trị.

Ngọn lửa bùng phát trong showroom bán yến sào. Ảnh: AN BÌNH

Đến 15 giờ ngày 6-10, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại showroom bán yến sào trên đường Phong Châu, phường Nam Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, trong lúc thi công sửa chữa bên trong showroom, nhóm thợ phát hiện ngọn lửa bùng phát. Ít phút sau, khói đen bốc nghi ngút, bao trùm toàn bộ khu vực. Nhiều người dân xung quanh và nhóm công nhân nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Bên trong showroom bị cháy. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng cùng xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nỗ lực dập tắt đám cháy, không để lan sang nhà dân bên cạnh. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản trong showroom bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HIẾU GIANG

