Sức sống cơ sở

Check-in tết quê giữa lòng đô thị

SGGPO

Các chi tiết được sắp đặt đan xen tinh tế, tạo nên bức tranh xuân gần gũi, giàu cảm xúc nhưng vẫn hòa nhịp với diện mạo đô thị đang phát triển.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

sức sống cơ sở Khu đô thị Bcons City phường Đông Hòa đường hoa Xuân Bính Ngọ 2026 Tết quê giữa lòng đô thị du xuân thưởng ngoạn hình ảnh làng quê con đường lúa bức tranh xuân Xuân an cư – Xuân phúc lộc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn