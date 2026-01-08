An Giang: Trung đoàn 893 giúp dân xây cầu, dựng nhà

Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 đã phối hợp chính quyền địa phương giúp người dân xã Hòa Điền (An Giang) xây cầu, dựng nhà, chỉnh trang cảnh quan và chăm lo an sinh xã hội.

Những ngày qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân xã Hòa Điền, tỉnh An Giang.

Trong thời gian hành quân, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 đã cùng địa phương trồng hơn 3.500 cây hoa dọc 2 tuyến đường tại ấp Cống Tre và khu vực trạm thu phí, với tổng chiều dài khoảng 2.000 m, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia đổ bê tông cầu giao thông nông thôn Kênh D, ấp Tân Điền

Đơn vị còn tham gia đổ bê tông cầu giao thông nông thôn Kênh D, ấp Tân Điền, với tổng số hơn 100 ngày công lao động; tổ chức dọn cỏ, chống cháy mùa khô trên diện tích hơn 2.500m² tại khu dân cư ấp Cảng. Các cán bộ, chiến sĩ cũng trực tiếp tham gia tháo dỡ 2 căn nhà cũ để hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Núi Trầu.

Các cán bộ, chiến sĩ trồng hoa

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Cán bộ, chiến sĩ dọn cỏ, chống cháy mùa khô

Không dừng lại ở lao động giúp dân, đợt hành quân huấn luyện dã ngoại của Trung đoàn 893 còn gắn với chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2026 tại xã Hòa Điền.

Dịp này, đơn vị đã trao tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 5 triệu đồng; phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Điền 1, thu hút hàng trăm đoàn viên, học sinh và nhân dân tham gia.

Chương trình giao lưu văn nghệ tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Điền 1

Mặc dù thời gian hành quân, huấn luyện dã ngoại chỉ diễn ra chưa đầy một tuần, song với tinh thần trách nhiệm cao và phương pháp tổ chức khoa học, Trung đoàn 893 đã hoàn thành khối lượng công việc lớn. Không chỉ là những công trình, phần việc cụ thể, điều đọng lại sâu sắc hơn chính là tình cảm quân - dân ngày càng bền chặt.

NAM KHÔI