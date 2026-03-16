Chiều 16-3: Giá vàng trong nước tăng, giá vàng thế giới giảm

SGGPO

Do đi ngược giá vàng thế giới nên chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được kéo lên đến 25 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16-3, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 180,1 triệu đồng/lượng mua vào và 183,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 179,8 triệu đồng/lượng mua vào và 182,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Chiều 16-3, giá vàng trong nước tăng

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á chiều nay đã rời mốc 5.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 16-3 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.985,1 USD/ounce, giảm khoảng 35 USD so với phiên trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 158,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 25 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 23,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 24,7 – 24,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 23,2 – 23,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Giá vàng

