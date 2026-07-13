Sáng 13-7, giá vàng giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 13-7 đồng loạt giảm từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Vàng miếng SJC hiện được bán ra ở mức 148,9 triệu đồng/lượng.

Khoảng 9 giờ, Công ty SJC và Tập đoàn Doji giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán đối với vàng miếng SJC, niêm yết giá ở mức 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, đưa giá vàng miếng SJC xuống còn 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng điều chỉnh giảm. Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Doji giảm 1 triệu đồng/lượng, niêm yết 144 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng, xuống còn 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, cùng thời điểm, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.071,4 USD/ounce, giảm hơn 48 USD/ounce so với phiên cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước từ 18,2-19,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này đã lấn át lực mua trú ẩn từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Về triển vọng thị trường, ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, giữ quan điểm thận trọng khi cho rằng giá vàng còn chịu áp lực nếu giá dầu suy giảm.

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall và nhà đầu tư Main Street tiếp tục chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, khi kim loại quý vẫn dao động trong vùng tích lũy và chưa xác lập xu hướng rõ ràng.

Trong khi đó, ông Mark Leibovit, nhà xuất bản VR Metals/Resource Letter, tiếp tục lạc quan, dự báo giá vàng có thể tăng lên vùng 4.700-4.800 USD/ounce trong vài tuần tới.

Ở góc nhìn khác, ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao của StoneX Group, nhận định giá vàng có thể còn điều chỉnh trước khi phục hồi. Theo ông, nếu mất vùng hỗ trợ gần nhất, giá vàng có thể lùi về vùng 3.800-3.600 USD/ounce trước khi hình thành đáy mới.

NHUNG NGUYỄN