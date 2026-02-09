Chiều 9-2, giá vàng trong nước giảm

Giá vàng chiều nay được nhiều doanh nghiệp giảm so với buổi sáng. Riêng Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 9999 lên cao hơn giá vàng miếng SJC.

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Công ty Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, còn tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 177,4 triệu đồng/lượng mua vào và 180,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tập đoàn Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng miếng SJC bằng buổi sáng, ở mức 178,2 triệu đồng/lượng mua vào và 181,2 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 176,9 triệu đồng/lượng mua vào và 179,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 176,9 triệu đồng/lượng mua vào và 179,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tập đoàn Phú Quý lại tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này cao hơn giá vàng miếng SJC được niêm yết tại các doanh nghiệp khác.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á chiều nay đã vượt 5.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 9-2 (giờ Việt Nam) lên 5.033 USD, tăng gần 35 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 71 USD/ounce so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 158,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22-22,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 21,5- 22,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN