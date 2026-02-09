Chiều 9-2, giá vàng trong nước giảm

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Công ty Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, còn tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 177,4 triệu đồng/lượng mua vào và 180,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Riêng Tập đoàn Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng miếng SJC bằng buổi sáng, ở mức 178,2 triệu đồng/lượng mua vào và 181,2 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 176,9 triệu đồng/lượng mua vào và 179,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty SJC cũng giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 176,9 triệu đồng/lượng mua vào và 179,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Riêng Tập đoàn Phú Quý lại tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này cao hơn giá vàng miếng SJC được niêm yết tại các doanh nghiệp khác.
Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á chiều nay đã vượt 5.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 9-2 (giờ Việt Nam) lên 5.033 USD, tăng gần 35 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 71 USD/ounce so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 158,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22-22,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 21,5- 22,6 triệu đồng/lượng.