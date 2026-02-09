Cá chép vàng, trái cây, hoa tươi hút khách dịp tiễn ông Táo

Ngày 9-2, người dân tấp nập tìm mua cá chép, sắm đồ tết... Một số siêu thị cho biết sẽ mở cửa xuyên đêm phục vụ khách hàng.

Người tiêu dùng chọn mua trái cây, rau củ các loại tại siêu thị Co.opmart Xa lộ Hà Nội, TPHCM

Ghi nhận ngày 9-2 (ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), thị trường đồ tiễn ông Công, ông Táo tại TPHCM bắt đầu “nóng” lên. Tại các chợ truyền thống như Hòa Hưng (phường Hòa Hưng), Bà Chiểu (phường Gia Định), Tân Chánh Hiệp (phường Trung Mỹ Tây)…, quầy vàng mã, nhang đèn, hoa tươi, trái cây tấp nập khách.

Bộ đồ cúng cơ bản giá 40.000 – 50.000 đồng; combo đầy đủ mũ Táo ông, Táo bà và vàng mã từ 140.000 – 150.000 đồng/bộ; hoa vạn thọ có giá từ 15.000 – 30.000 đồng/bó tùy loại… Năm nay, kênh bán lẻ hiện đại “nhập cuộc” rõ nét. Nhiều siêu thị trưng bày vàng mã, nhang đèn ngay lối vào, đóng sẵn thành combo khoảng 60.000 đồng.

Người dân chọn mua đồ cúng tại khu vực chợ Bà Chiểu

Mặt hàng cá chép vàng nuôi trong bể kính có giá bán từ 8.000 - 15.000 đồng/con. Song song đó, dịch vụ mâm cỗ cúng trọn gói tại TPHCM cũng nở rộ. Nhiều đơn vị nhận chuẩn bị đầy đủ cá chép, gà luộc, xôi chè, hoa tươi, vàng mã và giao tận nhà. Giá phổ biến từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng tùy quy mô, đáp ứng nhu cầu của các gia đình bận rộn.

Khách chọn mua cá chép vàng tại siêu thị

Dịp này, các hệ thống siêu thị tại TPHCM đồng loạt kéo dài thời gian phục vụ, đáp ứng sức mua tăng mạnh dịp giáp Tết Bính Ngọ. Nhiều nơi mở cửa sớm từ 8 giờ và đóng cửa lúc 22 giờ.

Riêng cao điểm 26, 27 và 28 tháng Chạp, Co.opmart Xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú) hoạt động từ 6 giờ đến 23 giờ, thậm chí kéo dài nếu còn khách. Dự kiến, ngày 27-28 tháng Chạp, lượng mua tại khu vực hàng tươi sống tăng gấp 4-5 lần ngày thường, siêu thị phải tăng cường nhân viên phục vụ.

Người dân chọn mua đào, trái cây tươi chưng tết tại siêu thị MM Mega Market Hiệp Phú

MM Mega Market An Phú (phường Bình Trưng) mở cửa 24/24 từ ngày 23 đến 28 tháng Chạp; ngày 29 tháng Chạp phục vụ đến 12 giờ trưa; mùng 2 Tết, mở bán trở lại và từ mùng 4 Tết, siêu thị hoạt động bình thường.

Hệ thống siêu thị GO! cũng cho hay sẽ điều chỉnh giờ bán theo từng điểm: trước tết chủ yếu mở cửa 7-23 giờ; ngày 29 tháng Chạp nhiều siêu thị chỉ bán đến 12 giờ trưa; nghỉ mùng 1 Tết và mở lại từ mùng 2 Tết ở một số điểm.

THI HỒNG