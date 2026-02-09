Kinh tế

Sáng 9-2: Giá vàng miếng SJC vượt 181 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng sáng đầu tuần tiếp tục tăng theo đà phục hồi của giá vàng thế giới.

Khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước, niêm yết 178,2 triệu đồng/lượng mua vào và 181,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng mạnh. Tập đoàn Phú Quý tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 177,9 triệu đồng/lượng mua vào và 180,9 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng, báo giá 177,7 triệu đồng/lượng mua vào và 180,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường châu Á, giá vàng thế giới tiến sát mốc 5.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 8 giờ 50 phút ngày 9-2 (giờ Việt Nam) đạt 4.997,8 USD/ounce, tăng gần 31 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi tương đương 157,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 23,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 23,4 – 23,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

