Hoa tết nườm nượp xuống phố Đà Lạt

Ghi nhận của PV Báo SGGP, trong ngày 7-2 (20 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025) tại nhiều tuyến đường ở khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), các loại hoa đã được người dân từ nhiều nhà vườn ở Đà Lạt, vùng miền trong cả nước đưa về bán, cho thuê phục vụ nhu cầu của thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Video: Rộn ràng hoa Tết ở Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Nhiều nhất là tại cung đường Trần Hưng Đạo (phường Xuân Hương, Đà Lạt), hàng trăm chậu hoa, cây cảnh các loại được bày bán, cho thuê như hoa đào, lan, quất cảnh, hoa giấy, các loại cúc… Nổi bật trong số đó là các loại hoa lan có nguồn gốc Đà Lạt và nhập khẩu như địa lan, lan hồ điệp.

Người dân vui vẻ sau khi lựa được cây đào về chơi Tết sớm

Tương tự, tại các tuyến đường Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương), Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, Khởi Nghĩa Bắc Sơn… cũng được các nhà vườn tập trung nhiều hoa để bày bán. Tuy nhiên, do hoa tết mới được đưa ra trưng bày nên phần lớn người dân chỉ tham quan, tìm hiểu, sức mua còn chậm, dự báo sẽ sôi động trong những ngày cận tết.

Qua khảo sát, hiện giá một số loại hoa được chào bán hoặc cho thuê tùy loại, như hoa giấy giá 2 – 3,5 triệu đồng/cây, lan hồ điệp giá khoảng 200.000 đồng/cành và 800.000 – 2 triệu đồng/chậu, địa lan dao động từ 300.000 – 500.000 đồng/cành (trồng trong chậu), hoa đào giá từ 1 – 30 triệu đồng/cây, giá thuê hoa đào tầm 50% giá bán…

>> Một số hình ảnh ghi nhận không khí chợ hoa tết ở Đà Lạt:

Các nhà vườn chở hoa đào xuống phố phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026
Trong lúc chờ khách, nhà vườn tranh thủ cắt tỉa những cành, lá cho hoa đào
Đường Trần Hưng Đạo là một trong những tuyến phố có chợ hoa tết sôi động nhất tại Đà Lạt
Người dân chở hoa đào về sau khi lựa chọn được cây ưng ý
Nhờ đa dạng về mẫu mã nên sản phẩm lan hồ điệp Đà Lạt từ lâu luôn được thị trường ưa chuộng
Hoa địa lan từ nhiều khu vực đưa về phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026 tại Đà Lạt
Một số loại lá cảnh, hoa nhập khẩu bày bán tại chợ Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên đán 2026
Nhiều người dân bắt đầu xúng xính trang phục đẹp xuống chợ hoa tết
ĐOÀN KIÊN

