Sửa đổi pháp luật đồng bộ, tăng hiệu quả phòng, chống hàng giả

Ngày 9-2, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội nghị tham vấn đối với hồ sơ xây dựng chính sách của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (giữa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Ngọc Bảo (phải), Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đồng chủ trì hội nghị

Các ý kiến tại phiên tham vấn cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật trên; đồng thời nhấn mạnh các chính sách, quy định được sửa đổi, bổ sung phải hướng tới kiến tạo sự phát triển, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

Một nội dung được nhiều ý kiến góp ý liên quan đến việc bổ sung khái niệm "hàng giả" tại Luật Thương mại để củng cố cơ sở pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh, phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp.

Một số ý kiến lưu ý, việc quy định các tiêu chí xác định hàng giả mới là yếu tố bước đầu. Quan trọng nhất vẫn là hiệu năng, hiệu quả hoạt động của lực lượng chức năng ở cơ sở trong đấu tranh, ngăn chặn sản xuất, kinh doanh hàng giả. Do vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát Bộ luật Hình sự, Luật Sở hữu trí tuệ, kinh nghiệm quốc tế, nhất là năng lực ở cơ sở, để xây dựng quy định khả thi, tránh tạo vướng mắc trong triển khai.

Quang cảnh hội nghị tham vấn

Đối với việc sửa đổi, bổ sung quy định về xác định “sức mạnh thị trường” tại Điều 26 Luật Cạnh tranh, một số ý kiến cho rằng, thương mại điện tử và nền tảng số là ngành nghề kinh doanh rất đặc thù, nên cần báo cáo rõ hơn về kinh nghiệm quốc tế liên quan, đánh giá tác động về hiệu quả nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh, bình đẳng của môi trường đầu tư kinh doanh.

Mặc dù cơ bản tán thành các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, song một số ý kiến đề nghị cần cân nhắc kỹ việc phân cấp trong cấp giấy phép gia công hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép từ Bộ Công thương sang UBND cấp tỉnh (thực hiện tại Khoản 2 Điều 51 Luật Quản lý ngoại thương).

Một số ý kiến cũng đề nghị báo cáo thêm về tính đồng bộ, thống nhất của việc bãi bỏ hàng hóa cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh tại Luật Thương mại với nội dung liên quan tại Luật Đầu tư hiện hành.

ANH PHƯƠNG