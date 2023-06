Chiều nay (27-6), hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Năm nay, việc tổ chức kỳ thi cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Bộ GD-ĐT chỉ đạo chung, các tỉnh thành chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Các hội đồng thi tổ chức làm thủ tục dự thi cho thí sinh trong chiều 27-6 để xác nhận thông tin chính xác cho các em.

Thí sinh sẽ chính thức làm bài thi tốt nghiệp THPT trong 2 ngày 28 và 29-6; chấm thi từ ngày 1-7; công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18-7; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 20-7.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.024.063, trong đó, thí sinh tự do 37.841; thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 47.769, chiếm 4,66% tổng số thí sinh; thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học là 34.155, chiếm 3,33% tổng số thí sinh; thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh là 943.340, chiếm 92,91% tổng số thí sinh. Cả nước có 2.273 điểm thi với 44.661 phòng thi.

Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi lớn nhất cả nước với 102.095 thí sinh. Có 179 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tất cả các bài thi (thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa được chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia về khoa học kỹ thuật được chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, thí sinh khuyết tật nặng và thí sinh khuyết tật đặc biệt nặng); có 16.118 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

* Ngày 26-6, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, năm nay, TPHCM có hơn 85.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Công tác chuẩn bị kỳ thi đã hoàn tất, toàn bộ 156 điểm thi đã sẵn sàng cho việc tổ chức kỳ thi. Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, TP sẽ thực hiện giao đề thi vào mỗi buổi sáng và nhận bài thi vào chiều cùng ngày, không để đề thi, bài thi qua đêm tại các điểm thi. Toàn bộ khâu vận chuyển đề thi, bài thi đều có sự phối hợp và giám sát chặt chẽ của Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TPHCM để đảm bảo tính bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định. TPHCM cũng lên phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Tổng Công ty Điện lực đảm bảo cung cấp điện ổn định, có phương án dự phòng khi xảy ra tình huống đột xuất.