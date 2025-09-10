Mưa lớn ở miền núi phía Bắc: Đường sạt lở, trường lớp phủ bùn

Một số nơi ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang... đang tái diễn tình trạng sạt lở đất xuống quốc lộ, lũ bùn tràn vào trường lớp, trong khi học sinh vừa bước vào năm học mới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 9 đến sáng nay, 10-9, tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, do ảnh hưởng xa của hoàn lưu sau bão số 7. Hôm nay, miền Bắc và Bắc Trung bộ được cảnh báo có mưa cục bộ nhưng dồn dập, có nơi trên 200mm trong thời gian ngắn.

Tại một số tỉnh ở miền núi phía Bắc, mưa to đã gây sạt lở đường sá, gây lo ngại cho người tham gia giao thông. Thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, chiều qua 9-9, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất đá tại Km299+200 trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua xã Púng Luông.

Hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông, gây ách tắc đoạn từ ngã ba Kim đi xã Mù Cang Chải. Đây là điểm từng bị sạt lở nghiêm trọng trong cơn bão số 5 cuối tháng 8 vừa qua.

Đất đá sạt xuống, trùm kín Quốc lộ 32 qua xã Púng Luông (Lào Cai) từ chiều 9-9, đến sáng 10-9 đã được khơi thông

Ngay sau sự cố, lực lượng công an xã đã trực gác, căng dây, đặt biển cảnh báo, đồng thời Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 điều động máy xúc, nỗ lực thông đường. Anh Vũ Văn Thái, một tài xế xe tải, cho biết: “Do đường sạt lở, tối qua, một số xe tải phải ngủ lại ở Mù Cang Chải chờ đường thông”.

Lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai thức đêm phân luồng và cảnh báo phương tiện không đi vào khu sạt lở

Cập nhật từ UBND xã Púng Luông, vào hồi 9 giờ ngày 10-9, vị trí sạt lở này đã được khắc phục, xe cộ lưu thông bình thường trở lại.

Trong khi tại xã Tường Hạ (tỉnh Sơn La), một vụ sạt lở cũng xảy ra trên tuyến đường từ ngã ba bản Pa đi xã Kim Bon. Sau mưa lớn, toàn bộ đất đá tại Km0+200 sạt xuống, làm đứt gãy 85m đường, chia cắt tuyến huyết mạch vào xã Kim Bon. Sạt lở gây thiệt hại lớn về hạ tầng điện, làm đổ cột và hỏng trạm cắt, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Từ ngày 9 đến 10-9, xã Kim Bon bị cô lập hoàn toàn, hơn 1.600 học sinh bán trú gặp khó khăn do thiếu lương thực, thực phẩm. Chính quyền xã Tường Hạ đã huy động lực lượng di dời dân, mở đường tạm, duy trì trực 24/24 giờ và kiến nghị tỉnh Sơn La sớm có giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và khôi phục giao thông phục vụ nhân dân.

Còn tại tỉnh Tuyên Quang, do mưa lớn kéo dài, ngày 9-9, trên địa bàn xã Thàng Tín (tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra lũ ống cục bộ, nước kéo theo bùn đất tràn vào khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học và Trung học cơ sở Thàng Tín. Ước tính, hơn 200m3 đất đá tràn vào trong khu nhà trường. Toàn bộ đệm, chăn màn, quần áo và đồ dùng học tập, sinh hoạt của 301 học sinh bị hư hại hoàn toàn.

Hơn 300 học sinh ở Tuyên Quang đang phải "bán trú tạm" tại trụ sở xã (trước đây). Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trường lớp phủ đầy bùn ngay đầu năm học mới ở xã Thàng Tín. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ngay khi xuất hiện lũ ống, các thầy, cô giáo cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, dân quân xã và chính quyền địa phương đã sơ tán toàn bộ 301 học sinh sang ở tạm tại trụ sở UBND xã Thàng Tín (trước đây), đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương mua sắm dụng cụ bán trú cho học sinh, cũng như dọn đất đá, khắc phục hậu quả mưa lũ.

PHÚC HẬU