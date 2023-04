Chính phủ đề nghị bổ sung 10 nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 5

Tiếp tục phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngày 10-4, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp dự kiến diễn ra theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội trong 22 ngày, họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 22-5.

Về dự kiến nội dung kỳ họp, Chính phủ đề nghị bổ sung 10 nội dung. Cụ thể là trình Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ. Các dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Nghị quyết về cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TPHCM; Nghị quyết về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước; Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc của các luật để đa dạng hóa, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp; Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, có 2 dự án luật được cơ quan thẩm tra của Quốc hội (Ủy ban Quốc phòng - An ninh) đề nghị lùi thời gian trình so với đề nghị của Chính phủ là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ.

Góp ý về vấn đề này, các ý kiến trong UBTVQH nhấn mạnh, việc điều chỉnh thời gian trình 3 dự án luật trên thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Nhiều ý kiến bày tỏ thống nhất họp tập trung, nhưng đề xuất tổ chức thành 2 đợt, dành 1 tuần giữa hai đợt để các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý đảm bảo chất lượng dự án luật, nghị quyết.

Đáng lưu ý, liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh đây là dự án rất quan trọng, do đó cân nhắc việc có nên có cả họp tổ và họp hội trường hay dành toàn bộ thời gian họp trên hội trường, tường thuật trực tiếp để cử tri theo dõi. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Nguyễn Đức Hải lại cho rằng nên bố trí thảo luận tổ một buổi và thảo luận trên hội trường 1 ngày về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để có nhiều ý kiến được phát biểu.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những nội dung nào được chuẩn bị kỹ, đủ chín, đủ rõ và nhận được sự đồng thuận cao thì đưa vào chương trình; trên tinh thần đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội tán thành đề xuất tổ chức kỳ họp thành 2 đợt để có 1 tuần chuẩn bị các nội dung tiếp thu, chỉnh lý kỹ lưỡng hơn, ưu tiên bố trí trình ngay đợt 1 những dự án luật, nghị quyết xem xét thông qua tại kỳ họp này.