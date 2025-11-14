Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Ngày 14-11, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 368/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua: nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; nội dung dự thảo tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (sau khi đã hoàn thiện, bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết).

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản, bổ sung vào chương trình kỳ họp và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10; có trách nhiệm báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) và tỉnh Bình Dương (trước đây) đã tạo ra một thực thể kinh tế có quy mô và tiềm năng lớn. Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia nhận định cơ chế cũ không còn đủ sức “gánh” yêu cầu của một siêu đô thị đầu tiên tại Việt Nam, do vậy cần kịp thời bổ sung chính sách vượt trội.

LÂM NGUYÊN