Hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng 12,5% trong ngày cao điểm

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, trong ngày cao điểm nhất dịp Tết Dương lịch 2026, lượng hành khách qua cảng tăng khoảng 12,5% so với lịch bay thường lệ, đạt gần 115.000 lượt khách/ngày.

Cảng HKQT Nội Bài sẽ tính toán lượng khách tại các khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp
Cảng HKQT Nội Bài sẽ tính toán lượng khách tại các khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp

Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 50.000 lượt, mức cao nhất từ trước đến nay, với 330 lượt chuyến bay; khách nội địa dự kiến đạt khoảng 65.000 lượt, tương ứng 320 lượt chuyến bay, tăng 14,5% so với thường lệ.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Cảng HKQT Nội Bài đã nâng năng lực hạ tầng và quy trình khai thác. Cùng với việc đưa vào vận hành dự án nâng cấp hạ tầng nhà ga T2, cảng tiếp tục ứng dụng công nghệ điều hành hoạt động bay hiện đại (A-CDM), góp phần tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng và cải thiện chỉ số đúng giờ.

Hành khách sử dụng cửa ra tự động tại Cảng HKQT Nội Bài

Bên cạnh đó, Cảng HKQT Nội Bài chủ động tính toán lưu lượng hành khách tại các khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực, trang thiết bị phù hợp, sẵn sàng mở tối đa các máy soi chiếu an ninh khi cần thiết. Hệ thống phát thanh tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống chỉ dẫn và tra cứu thông tin chuyến bay tự động cũng được triển khai nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, rõ ràng cho hành khách.

Hành khách sử dụng làn kiểm tra an ninh tự động tại Cảng HKQT Nội Bài

Đồng thời, hệ thống thu phí không dừng tiếp tục được vận hành ổn định tại tất cả các làn ra vào, góp phần giải tỏa phương tiện, hạn chế ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay.

Cảng HKQT Nội Bài khuyến nghị hành khách sử dụng các hình thức check-in trực tuyến như sinh trắc học trên nền tảng VNeID, lấy nhận diện sinh trắc khuôn mặt tại quầy, hoặc check-in qua website, ứng dụng di động của hãng hàng không, cũng như tại các kiosk check-in tại sân bay, nhằm tiết kiệm thời gian và giảm ùn ứ.

