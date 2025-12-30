Tháo dỡ trạm thu phí T3 án ngữ trên quốc lộ 51

Trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 (Km56+393) sẽ chính thức bị "xóa sổ" trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 7-1-2026. Việc tháo dỡ được thực hiện nhằm xử lý tình trạng chậm trễ của đơn vị quản lý cũ và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa – Vũng Tàu (trực thuộc Sở Xây dựng TPHCM) vừa ban hành kế hoạch tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 tại Km56+393 trên quốc lộ 51, thuộc địa phận phường Tân Hải, TPHCM.

Việc tháo dỡ trạm thu phí T3 sẽ chính thức bắt đầu từ 7 giờ ngày 7-1-2026 và dự kiến hoàn tất vào 19 giờ ngày 17-1-2026.

Trạm thu phí không còn hoạt động gây cản trở cho phương tiện lưu thông qua khu vực

Lý do thực hiện vì Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) vẫn chưa triển khai tháo dỡ trạm thu phí này theo đề nghị trước đó của Sở Xây dựng TPHCM.

Trạm thu phí T3 không còn hoạt động

Trong suốt thời gian thi công, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

THÀNH HUY