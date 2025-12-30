Chậm tiếp nhận, Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa xuống cấp, lãng phí

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc chậm tiếp nhận, đưa vào sử dụng các công trình tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã gây lãng phí, làm xuống cấp tài sản.

Trụ sở chính và ký túc xá của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (tại phường Tây Nha Trang) nhìn từ trên cao. Thực hiện: HIẾU GIANG

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kết luận thanh tra số 20 về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Trong đó, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đang quản lý, sử dụng 3 cơ sở nhà, đất gồm: trụ sở chính, ký túc xá tại thôn Hòn Nghê (nay thuộc phường Tây Nha Trang) và cơ sở 2 tại số 27 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang.

Trụ sở chính và ký túc xá của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tại phường Tây Nha Trang, cách trung tâm phường Nha Trang khoảng 5km về hướng Tây Bắc. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo kết luận thanh tra, năm 2006, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Sở Y tế lập dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tại thôn Hòn Nghê. Đến năm 2009, dự án được tách thành hai dự án độc lập, gồm trụ sở trường và ký túc xá, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương.

Dự án trụ sở Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1) được nghiệm thu hoàn thành ngày 27-4-2018, với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù UBND tỉnh nhiều lần có văn bản chỉ đạo trong các năm 2020 và 2021 yêu cầu khẩn trương di dời, tiếp nhận trụ sở mới, nhà trường vẫn chậm thực hiện. Mãi đến tháng 1-2025, trường mới hoàn tất di dời và chính thức hoạt động tại trụ sở mới.

Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa quy mô 4 khối nhà 5 tầng. Ảnh: HIẾU GIANG

Đáng chú ý, dự án ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được phê duyệt năm 2009 với tổng vốn ban đầu 65 tỷ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh tăng lên 80 tỷ đồng. Công trình được nghiệm thu từ năm 2014, quyết toán hoàn thành năm 2016, nhưng nhà trường không tiếp nhận, đưa vào sử dụng.

Theo Thanh tra tỉnh, trong giai đoạn từ đầu năm 2015 đến tháng 6-2024, ký túc xá hầu như bị bỏ trống, chỉ được sử dụng ngắn hạn trong một số trường hợp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dẫn đến hư hỏng, xuống cấp.

Hành lang tại một tòa ký túc xá nhếch nhác, bờ tường bị bong tróc, hư hỏng. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo văn bản giải trình với cơ quan thanh tra, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cho hay, việc chậm tiếp nhận xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan như thiếu kinh phí sửa chữa, công tác tổ chức của nhà trường không ổn định, ảnh hưởng dịch COVID-19 và khó khăn trong bố trí nhân sự quản lý…

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho rằng, dù có nguyên nhân khách quan, việc chậm tiếp nhận và đưa công trình vào sử dụng đã gây lãng phí tài sản Nhà nước; do đó kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nhà trường xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả.

Vắng người ở nên ký túc xá nhanh chóng xuống cấp. Ảnh: HIẾU GIANG

Tất cả các phòng tại ký túc xá đều khóa chặt, có giấy niêm phong. Ảnh: HIẾU GIANG

Phòng ở cho sinh viên bị bỏ hoang, bám đầy bụi bẩn. Ảnh: HIẾU GIANG

Những bức tường tại ký túc xá đã có dấu hiệu ẩm mốc. Ảnh: HIẾU GIANG

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cho biết, trường đã chuyển về trụ sở mới, tiếp nhận khu ký túc xá và đang đề xuất chủ trương sửa chữa, cải tạo để sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của sinh viên, tránh tiếp tục lãng phí.

HIẾU GIANG