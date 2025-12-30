Sáng 30-12, tại Nhà Quốc hội, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026) họp với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã báo cáo tổng hợp, cập nhật công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận về phương án tổ chức, kịch bản điều hành, các công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, nghi lễ…, bảo đảm tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Đỗ Văn Chiến nêu rõ yêu cầu, Lễ kỷ niệm diễn ra đúng vào ngày 6-1-2026 phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, an toàn, tiết kiệm.

“Mọi công tác chuẩn bị phải hết sức khẩn trương, trang trọng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kịch bản truyền thông cả trước, trong và sau Lễ kỷ niệm. Qua đó, làm nổi bật hình ảnh Quốc hội là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân và hình ảnh người đại biểu của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tuyên truyền sâu đậm diễn văn phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước...”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, công tác hậu cần phải sẵn sàng, đặc biệt phải có phương án dự phòng cho các tình huống đột xuất.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam kể từ dấu mốc cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6-1-1946 bầu ra Quốc hội khóa I; ghi nhận những đóng góp, thành tựu và bài học kinh nghiệm rút ra trong chặng đường 80 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

ANH PHƯƠNG