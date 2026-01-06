Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên thệ nhậm chức

Ngày 5-1 giờ địa phương, Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, hai ngày sau khi Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores bị Mỹ bắt giữ trong các cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Mỹ vào thủ đô Caracas và ba bang lân cận rạng sáng 3-1.

TTXVN: Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez (thứ 2 bên trái) tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, tại Caracas

Lễ tuyên thệ được Chủ tịch Quốc hội Venezuela (AN) Jorge Rodríguez chủ trì. Trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Venezuela, bà Rodríguez cam kết sẽ “không nghỉ ngơi dù chỉ một phút để bảo đảm hòa bình” trong “những giờ phút khắc nghiệt, khi đất nước phải đối mặt với các mối đe dọa đối với ổn định”.

Phát biểu tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV, bà Rodríguez bày tỏ “nỗi đau trước những tổn thất mà người dân Venezuela phải gánh chịu sau một cuộc tấn công quân sự phi pháp nhằm vào Tổ quốc”, đồng thời cáo buộc Tổng thống Maduro và bà Flores đang bị giam giữ như “con tin” tại Mỹ. Bà nhấn mạnh mục tiêu đưa Venezuela “đến đúng vị thế lịch sử của một quốc gia tự do, có chủ quyền và độc lập”, cũng như bảo đảm một chính phủ mang lại phúc lợi xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc gia.

Bà Delcy Rodríguez được Tòa án Tối cao Venezuela triệu tập để đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời sau khi ông Maduro và phu nhân bị bắt. Trước đó 1 ngày, với tư cách Bộ trưởng Dầu khí, bà đã chủ trì phiên họp nội các đầu tiên và quyết định thành lập một ủy ban do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez đứng đầu, với sự tham gia của các con ông Maduro, nhằm xúc tiến việc yêu cầu Mỹ trả tự do cho Tổng thống và phu nhân.

Cùng ngày, bà Rodríguez thông báo trên Telegram về đề xuất với Washington nhằm xây dựng chương trình nghị sự hợp tác song phương. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu chính quyền lâm thời Venezuela cho phép Mỹ “tiếp cận toàn diện” các nguồn tài nguyên của nước này, đồng thời cho biết đang cân nhắc khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Caracas.

VIỆT LÊ