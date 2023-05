Chính sách mới về giáo dục, y tế, văn hóa có hiệu lực từ tháng 5-2023

Từ chối gửi báo cáo định kỳ, kiểm toán viên có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Ngày 28-2-2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước. Theo đó, kiểm toán viên chậm gửi báo cáo định kỳ có thể bị phạt hành chính từ 15-30 triệu đồng. Cụ thể, xử phạt hành vi vi phạm quy định về gửi báo cáo định kỳ như sau:

Phạt cảnh cáo đối với cá nhân chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý đến 15 ngày so với thời hạn quy định; phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý từ trên 15-30 ngày so với thời hạn quy định; phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý từ trên 30-60 ngày so với thời hạn quy định; phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý từ trên 60 ngày trở lên so với thời hạn quy định; phạt từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi từ chối gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

Hoàn trả các khoản thu phí mà người dân chuyển nhầm

Là nội dung tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 5-4-2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, quy trình hoàn trả đối với các khoản thu phí, lệ phí, thu phạt do người dân chuyển nhầm được thực hiện khi người dân có yêu cầu hoàn trả số tiền đã nộp nhầm, nộp thừa; cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn trả theo quy định.

Việc thực hiện đề nghị hoàn trả đối với giao dịch thanh toán các khoản thu phí, lệ phí, thu phạt đã được hạch toán vào tài khoản cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nước trên Cổng dịch vụ công quốc gia như sau: Cán bộ được phân quyền “Lập chứng từ hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước” thực hiện việc lập chứng từ tại chức năng quản trị đối với mã giao dịch thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền gửi chứng từ hoàn sang Kho bạc Nhà nước thì sử dụng mẫu chứng từ hoàn trả theo quy định của Bộ Tài chính; cán bộ được phân quyền “Phê duyệt chứng từ hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước” phê duyệt chứng từ tại chức năng quản trị; chuyển lệnh hoàn trả sang Kho bạc Nhà nước. Cán bộ được phân công lập chứng từ, phê duyệt, theo dõi tình hình, kết quả xử lý của Kho bạc Nhà nước trên chức năng quản trị của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thêm hình thức đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến

Ngày 24-3-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT. Cụ thể, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sửa đổi, bổ sung một số nội dung, trong đó nổi bật là bổ sung hình thức đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, tại khoản 3, Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT quy định có thể đăng ký dự thi thông qua một trong 2 hình thức là đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký trực tiếp tại trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12, thay vì thí sinh chỉ được đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12 theo quy định hiện hành.

Phim phải được hiển thị mức phân loại trong quá trình phổ biến

Ngày 5-4-2023, Bộ VH-TT-DL đã có Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL về quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo. Theo đó, từ ngày 20-5-2023, phim trong quá trình phổ biến phải hiển thị phân loại đối với nội dung, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL. Đơn cử: Loại P: phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi; loại K: phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ; loại T13 (13+): phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên; loại T16 (16+): phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên; loại T18 (18+): phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên; loại C: phim không được phép phổ biến.

Người được xét nghiệm HIV có quyền yêu cầu hình thức thông báo phù hợp

Tại Thông tư 04/2023/TT-BYT được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 28-2-2023 quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Trong đó, sửa đổi hình thức thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính như sau: Thông báo trực tiếp và trả phiếu cho đối tượng quy định tại điểm a và b, khoản 1, Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS 2006; thông báo trực tiếp hoặc chuyển trả phiếu cho các đối tượng được quy định tại điểm c, d và đ, khoản 1, Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS 2006; chuyển trả phiếu cho đối tượng được quy định tại điểm e và g, khoản 1, Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS 2006; các hình thức thông báo phù hợp khác theo yêu cầu của người được xét nghiệm HIV.