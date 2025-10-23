Chợ Bình Điền: Hướng tới mô hình chợ xanh - hiện đại

Là “trái tim” trong hệ thống phân phối nông sản, thủy hải sản của TPHCM, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (chợ Bình Điền) đang từng bước đổi mới mô hình hoạt động, vừa duy trì ổn định giao thương vừa thích ứng với xu thế quản trị xanh, số hóa và minh bạch.

Chợ Bình Điền kết nối hàng hóa từ nhiều vùng miền với thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước

Giữ nhịp giao thương giữa thách thức

Cung cấp hơn 80% lượng thủy hải sản cho TPHCM và khu vực lân cận, chợ Bình Điền mỗi đêm hiện tiếp nhận và giao dịch khoảng 2.500 tấn hàng hóa, với tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng, đảm bảo nguồn hàng hóa cho hơn 14 triệu dân của thành phố.

Những tháng đầu năm nay, giữa biến động thị trường, chợ vẫn duy trì nhịp hoạt động ổn định, là điểm tựa cho hơn 1.700 tiểu thương và người lao động mưu sinh về đêm. Cụ thể, theo báo cáo của Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền (đơn vị trực thuộc SATRA), trong nửa đầu năm 2025, chợ đã chịu tác động không nhỏ từ xu hướng mua sắm trực tuyến và chính sách thuế mới theo Nghị định 70/2024/NĐ-CP, nhất là ở ngành hàng tôm. Ngay khi thương nhân phản ánh lo ngại, ban giám đốc chợ đã đối thoại trực tiếp, phổ biến quy định, giải thích chính sách thuế, đồng thời sắp xếp lại khu vực kinh doanh để đảm bảo luồng di chuyển thuận tiện, an toàn và trật tự.

Nhờ vậy, hoạt động giao dịch nhanh chóng ổn định, hạn chế tình trạng buôn bán tự phát. Qua đó giúp doanh thu dịch vụ của chợ Bình Điền đạt 51% kế hoạch năm trong nửa đầu năm nay và nhiều ngành hàng vẫn giữ được lượng giao dịch đều đặn so với cùng kỳ.

Tăng tốc chuyển đổi số và hạ tầng xanh

Hướng tới giai đoạn 2025-2030, chợ Bình Điền đặt mục tiêu chuyển mình mạnh mẽ theo hướng thương mại đa chức năng, bền vững, thân thiện môi trường. Nhiều công trình và hạng mục hạ tầng đang được triển khai như: nâng cấp nhà máy xử lý nước thải lên công suất 5.000m3 /ngày, đáp ứng tiêu chuẩn xả thải xanh; cải tạo toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh và đầu tư kho lạnh - kho mát, đảm bảo chuỗi bảo quản an toàn thực phẩm; phát triển mô hình chợ đêm kết hợp du lịch, gồm khu lưu trú ngắn ngày, không gian ẩm thực ven sông, khu trưng bày đặc sản và nhà truyền thống tiểu thương.

Mô hình này không chỉ giúp gia tăng giá trị dịch vụ mà còn định hình một không gian giao thương - trải nghiệm văn hóa đặc trưng của đô thị phương Nam, nơi du khách có thể cảm nhận nhịp sống sôi động, chân thực của chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam. Cùng với phát triển hạ tầng, công ty đang đẩy mạnh chuyển đổi số để hiện đại hóa quản lý và vận hành. Hệ thống thu phí không dừng tại các trạm kiểm soát và khu vực đậu xe với sự phối hợp cùng Công ty CP VETC đã được triển khai, giúp giảm ùn ứ giao thông, minh bạch nguồn thu và chống thất thoát.

Ở ngành hàng tôm, chợ thí điểm chuyển từ oxy dầu sang oxy điện. Đây tuy là bước cải tiến nhỏ nhưng hiệu quả lớn trong tiết kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn và hạn chế phát thải. Song song đó, công trình vệ sinh công cộng số 2 (nhà lồng B) cũng được cải tạo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho tiểu thương, người lao động và khách hàng. Đồng thời, các tiêu chí an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường tiếp tục được siết chặt, góp phần giữ vững hình ảnh chợ đầu mối quy củ, chuyên nghiệp và thân thiện.

Từ chợ đầu mối đến trung tâm logistics vùng

Không chỉ giữ vai trò chợ đầu mối trong chuỗi cung ứng nông sản - thực phẩm, chợ Bình Điền còn là mắt xích chiến lược trong kế hoạch phát triển logistics của TPHCM. Nhận thấy tiềm năng này, SATRA đang xúc tiến giai đoạn 2 Khu Thương mại Bình Điền, hướng tới hình thành trung tâm thương mại - dịch vụ - logistics quy mô vùng, phù hợp với Kế hoạch 5276/KH-UBND của TPHCM về phát triển 8 trung tâm logistics trọng điểm đến năm 2030.

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, việc mở rộng và hiện đại hóa Khu Thương mại Bình Điền không chỉ phục vụ nhu cầu phân phối của thành phố mà còn tạo kết nối trực tiếp giữa các vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng, giúp giảm chi phí logistics vốn đang ở mức cao so với trung bình toàn cầu.

Thực tế, chợ Bình Điền là tài sản chiến lược trong hệ sinh thái SATRA, với quy mô hơn 35ha, 7 nhà lồng chuyên doanh, cung ứng khoảng 20% nhu cầu trái cây và hàng trăm tấn thịt, cá, rau củ quả mỗi đêm cho TPHCM. Việc tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa khu thương mại không chỉ là yêu cầu phát triển tất yếu củng cố vị thế của SATRA mà còn là bước đi cụ thể hóa quy hoạch logistics của thành phố.

