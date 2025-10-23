Doanh nghiệp thực phẩm Việt mở rộng hợp tác quốc tế

Theo Hội Lương thực thực phẩm TPHCM, sau giai đoạn phục hồi hậu dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp thực phẩm lớn đã chuyển từ chiến lược giữ vững nội địa sang kết nối khu vực, trong đó thị trường Đông Nam Á được xem là điểm đến tiềm năng nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao và sự tương đồng văn hóa ẩm thực.

Đơn cử như Công ty Vissan vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty LFB Trading (Campuchia), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường khu vực Đông Nam Á của doanh nghiệp này. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm, chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất lượng, công nghệ sản xuất và cùng phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Campuchia. Đại diện Vissan cho biết, việc hợp tác với LFB Trading không chỉ mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch mà còn góp phần quảng bá thương hiệu thực phẩm Việt tại thị trường láng giềng tiềm năng. Campuchia được đánh giá là cửa ngõ quan trọng giúp hàng Việt tiếp cận sâu hơn khu vực ASEAN nhờ vị trí địa lý thuận lợi và thị hiếu tiêu dùng tương đồng.

NHƯ HOA