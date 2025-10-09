Chuyển đổi xanh, số: Khẳng định vai trò tiên phong

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc cách doanh nghiệp ở TPHCM, từ khâu vận hành, sản xuất, phân phối đến quản trị. Với khối doanh nghiệp nhà nước, đây không chỉ là yêu cầu thích ứng, mà còn là cơ hội khẳng định vai trò tiên phong trong mô hình tăng trưởng mới.

Nhiều tiện ích cho khách hàng khi đặt hàng qua mã QR

Quả ngọt từ chuyển đổi kép

Trong chia sẻ gần đây, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, SATRA xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không phải là lựa chọn, mà là con đường tất yếu để phát triển bền vững. Từ định hướng đó, SATRA đã chủ động thực hiện chuyển đổi kép - số hóa song hành cùng xanh hóa. Đây không phải khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể được triển khai tới từng doanh nghiệp thành viên - nơi công nghệ số được ứng dụng sâu vào chuỗi sản xuất, phân phối, quản trị và logistics.

“Từ năm 2023, SATRA và các đơn vị thành viên đã liên tục nhận các danh hiệu Doanh nghiệp xanh TPHCM. Thành công đó đến từ việc đổi mới sáng tạo trong cách làm từ những việc đơn giản như: tích hợp tiêu chí môi trường vào bộ tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp, khuyến khích các đối tác áp dụng bao bì thân thiện sinh thái, giảm sử dụng khay xốp và thay thế túi nilon bằng túi phân hủy sinh học trong toàn bộ hệ thống bán lẻ SATRA. Đây là bước đi chiến lược trong việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh, đồng thời lan tỏa tư duy bền vững trong toàn hệ sinh thái kinh doanh”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết.

Chẳng hạn với Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) - một trong những “mảnh ghép xanh, số” tiêu biểu của SATRA, thực hiện chuyển đổi xanh, số đã được đưa vào trọng tâm chiến lược để thích ứng với tiêu chuẩn quốc tế khắt khe của thị trường. Theo ông Đoàn Văn Nam, Tổng giám đốc Cofidec, tại nhà máy chế biến của Cofidec, hàng loạt dự án đầu tư cải tạo nhà xưởng, nâng cấp kho lạnh và hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn đã được triển khai, giúp giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Doanh nghiệp cũng tái chế phụ phẩm chế biến thủy sản làm nguyên liệu cho chăn nuôi, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn GlobalGAP tại Đồng bằng sông Cửu Long, tạo nền tảng ổn định cho chuỗi cung ứng bền vững.

Song song đó, Cofidec đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, thông qua hệ thống ERP kết nối toàn bộ quy trình từ sản xuất - chất lượng - kho vận đến đơn hàng. Hệ thống này cho phép công ty giám sát dữ liệu theo thời gian thực, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm sai sót và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, yếu tố ngày càng quan trọng trong thương mại quốc tế.

Nhờ chuyển đổi kép xanh và số, Cofidec đạt kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2025 với doanh thu 439,5 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 16,83 triệu USD, lợi nhuận vượt 8,12 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm. Tương tự, tại Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan), việc cùng lúc thực hiện chuyển đổi kép cả xanh và số đã giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định trong 9 tháng đầu năm 2025 bất chấp thị trường tiêu thụ chậm, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc Vissan, cho biết, trong sản xuất, Vissan từng bước ứng dụng công nghệ tự động hóa và hệ thống quản lý thông minh nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng, từ khâu giết mổ, chế biến đến phân phối. Cùng với đó, doanh nghiệp chú trọng giảm phát thải và tái chế phụ phẩm trong sản xuất, sử dụng bao bì thân thiện môi trường, tiết giảm năng lượng và nước trong vận hành nhà máy.

Tiếp sức cho hành trình bền vững

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, TPHCM hiện có hơn 500.000 doanh nghiệp, đóng góp trên 22% GDP cả nước. Trong giai đoạn phát triển mới, TPHCM được định hướng trở thành siêu đô thị với cấu trúc “một trung tâm - ba cực”: TPHCM là trung tâm tài chính - công nghệ cao; Bình Dương (cũ) là vùng sản xuất công nghiệp; Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là cửa ngõ logistics, cảng biển quốc tế.

Liên kết này không chỉ định hình không gian phát triển vùng, mà còn tạo nên tam giác tăng trưởng kinh tế - thương mại - logistics lớn nhất cả nước, mở ra dư địa phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, là “xương sống” của nền kinh tế thành phố. Với định hướng đó, TPHCM đang đồng bộ hóa nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, từ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, phân phối và marketing, đến xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử minh bạch, bền vững, khuyến khích liên kết chuỗi và đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn nhằm “dẫn đường” và tiếp sức cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia vào tiến trình này.

Theo các chuyên gia, sự chuyển đổi của các doanh nghiệp như SATRA hay Cofidec và Vissan đã phản ánh xu thế chuyển đổi kép không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành phương thức vận hành mới. Cụ thể, từ chuyển đổi số trong quản trị đến chuyển đổi xanh trong sản xuất, mỗi doanh nghiệp đang từng bước định hình lại chuỗi giá trị của mình, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu. Bằng việc lấy dữ liệu làm nền, lấy môi trường làm mục tiêu và lấy sáng tạo làm động lực, họ đang kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp nhà nước kiểu mới - thông minh, linh hoạt, có trách nhiệm xã hội và hòa nhịp cùng mục tiêu phát triển xanh - số - bền vững của TPHCM.

MINH LAN