Centre Mall Củ Chi khai trương gian hàng đặc sản vùng miền

Gian hàng trưng bày hàng trăm sản phẩm đạt chuẩn OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, mang đến cho người tiêu dùng cơ hội trải nghiệm những đặc sản đặc trưng vùng miền, từ nông sản chế biến, thực phẩm khô, đồ uống thảo mộc cho đến sản phẩm thủ công truyền thống. Các sản phẩm đều đáp ứng tiêu chí an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và bao bì thân thiện môi trường. Theo đại diện SATRA, đây là hoạt động cụ thể trong chiến lược liên kết vùng, đưa hàng địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã mở rộng thị trường. 6 tháng đầu năm 2025, SATRA đã phân phối 105 sản phẩm OCOP của 26 nhà cung cấp, đạt doanh thu hơn 3,2 tỷ đồng, cùng doanh thu 65,2 tỷ đồng từ các doanh nghiệp đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh.

Không chỉ trưng bày tại Centre Mall Củ Chi, SATRA còn dành riêng khu vực giới thiệu OCOP tại chuỗi siêu thị Satramart và cửa hàng Satrafoods, đồng thời ký kết hợp tác với các HTX ở Đồng Tháp như HTX Định An và HTX Mỹ Xương, tạo kênh tiêu thụ ổn định, góp phần hình thành chuỗi cung ứng bền vững.

LIÊN ANH