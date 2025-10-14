Chuyển động kinh tế xanh

SATRA được tôn vinh ở ba hạng mục: Doanh nghiệp – Doanh nhân – Sản phẩm tiêu biểu TPHCM 2025

Tại lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), 105 doanh nghiệp được vinh danh “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TPHCM năm 2025” với 109 sản phẩm và 56 dịch vụ. Đây là hoạt động tôn vinh những doanh nghiệp năng động, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy kinh tế bền vững của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (giữa) trao tặng bằng khen UBND TP cho lãnh đạo SATRA và các doanh nghiệp tiêu biểu
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (giữa) trao tặng bằng khen UBND TP cho lãnh đạo SATRA và các doanh nghiệp tiêu biểu

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) được vinh danh ở ba hạng mục: Doanh nghiệp, Doanh nhân và Sản phẩm tiêu biểu, khẳng định vai trò đầu tàu thương mại, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu và lan tỏa tinh thần nghĩa tình, trách nhiệm đặc trưng của doanh nhân TPHCM.

