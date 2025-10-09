Satramart giảm giá mạnh hàng thiết yếu

Từ nay đến hết ngày 14-10, hệ thống Satramart triển khai chương trình khuyến mãi lớn “Giá tốt - Mua ngay”, với việc giảm giá đến 50% cho loạt sản phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA).

Theo đó, bánh mì hoa cúc OttO từ 21.500 đồng/bịch giảm còn 12.300 đồng/bịch; chả giò Cầu Tre giá 72.500 đồng/gói còn 51.500 đồng/ gói; dầu Cooking Oil 1 lít giảm từ 62.500 đồng/ chai còn 44.500 đồng/chai; dầu nành Meizan 1 lít giá 67.000 đồng/chai còn 43.200 đồng/chai…

Đáng chú ý, nhóm hàng tươi sống cũng giảm mạnh gồm: bưởi hồng da xanh từ 56.900 đồng/kg còn 42.900 đồng/kg, xoài keo từ 27.500 đồng/kg còn 22.000 đồng/kg, mướp hương từ 29.500 đồng còn 23.700 đồng/kg, bắp cải trắng VietGAP từ 17.500 đồng/kg còn 13.200 đồng/kg, cốt lết heo VISSAN từ 135.000 đồng/kg còn 108.000 đồng/ kg, chân bắp giò heo VISSAN giá 125.000 đồng/ kg còn 100.000 đồng/kg, cánh gà CP từ 49.500 đồng/khay 500g còn 42.500 đồng/khay…

Ngoài ra, các mặt hàng sữa, kem, xúc xích, nước ngọt, nước tương, mì tôm, bột ngọt và quần áo gia dụng cũng đồng loạt giảm sâu. Đặc biệt, khách mua hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng được tặng 1 lốc rong biển, hóa đơn từ 600.000 đồng được tặng 1 lốc nước ngọt Pepsi/Coca-Cola, hóa đơn từ 99.000 đồng được mua thêm 1 sản phẩm ưu đãi đặc biệt.

KHÁNH BĂNG