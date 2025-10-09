VISSAN tung chương trình khuyến mãi trong tháng 10

Từ ngày 1 đến 31-10, Vissan triển khai chương trình khuyến mãi “Tháng 10 rộn ràng - Ưu đãi sốc” trên toàn hệ thống cửa hàng, mang đến nhiều lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng. Theo đó, khách hàng khi mua các sản phẩm như pate gan 3 Bông Mai, cá ngừ sốt cay sẽ được hưởng ưu đãi mua 2 tặng 1; trong khi Giò bì ớt xiêm, Hạt nêm chuẩn vị thịt, Nước xương hầm… áp dụng mức mua 2 tính 1.

Chương trình khuyến mãi của Vissan

Đây là đợt khuyến mãi có quy mô lớn, tập trung vào nhóm hàng chế biến sẵn và gia vị, những sản phẩm thiết yếu trong bếp ăn gia đình. Chương trình được triển khai đồng loạt tại hệ thống cửa hàng Vissan trên toàn quốc và trên kênh trực tuyến Vissanmart.com, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hàng Việt chất lượng cao với giá ưu đãi.

Đại diện Vissan cho biết, chuỗi hoạt động khuyến mãi tháng 10 không chỉ nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng, mang đến sản phẩm an toàn - tiện lợi - tiết kiệm.

HOÀNG LAN