Vissan mở rộng kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm khu vực

Vừa qua, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia năm 2025 do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia phối hợp tổ chức, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) ký kết hợp tác chiến lược với Hiệp hội Doanh Nghiệp Việt Nam – Campuchia tại Campuchia (VCBA). Theo đó, hai bên mở rộng kết nối và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm khu vực.

Mở đường cho chuỗi cung ứng thực phẩm Việt Nam – Campuchia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ toàn diện giữa hai nước. “Thời điểm này là cơ hội thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia cùng khơi thông nguồn lực, khai mở tiềm năng và tạo nên những đột phá mới, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại và du lịch”, bà nói.

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) ký kết hợp tác chiến lược với Hiệp hội Doanh Nghiệp Việt Nam – Campuchia tại Campuchia (VCBA)

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cũng cho biết, kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm trước, và có thể chạm mốc 12 tỷ USD trong năm 2025. “Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại Campuchia, với hơn 216 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. Trong khi đó, các doanh nghiệp Campuchia cũng ngày càng mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, logistics và năng lượng tái tạo”, ông nói; khẳng định hợp tác doanh nghiệp là cầu nối quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững hai bên.

Trong bối cảnh đó, việc các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, trong đó có Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, ký kết hợp tác chiến lược với đối tác Campuchia được xem là bước đi thực chất, mở rộng kênh kết nối thương mại và chuỗi cung ứng khu vực.

Tại diễn đàn, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược với VCBA trong lĩnh vực phân phối và chế biến thực phẩm. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, hiện đại, kết nối từ sản xuất, chế biến, phân phối giữa Việt Nam và Campuchia. Đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư vào trung tâm logistics và hệ thống bán lẻ tại Phnom Penh và TPHCM.

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc VISSAN cho biết, việc ký kết này đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường khu vực của doanh nghiệp. Công ty cũng đã xem Campuchia là thị trường tiềm năng với dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm chế biến tăng nhanh. Thông qua biên bản ghi nhớ (MOU) với VCBA, Vissan sẽ chuyển giao công nghệ chế biến, chia sẻ kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng lạnh, và cùng phát triển hệ thống phân phối hiện đại, hướng đến mục tiêu cung ứng sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng Campuchia.

Phía VCBA cũng đánh giá cao năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng của VISSAN – thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm tươi sống và chế biến. Lãnh đạo VCBA cho rằng, hợp tác này sẽ giúp Campuchia tiếp cận mô hình chế biến thực phẩm tiên tiến, đồng thời tạo cơ hội cho hàng nông sản trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, tăng sức cạnh tranh trên thị trường ASEAN.

Từ hợp tác doanh nghiệp đến tầm nhìn khu vực

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, việc các đơn vị thành viên như VISSAN mở rộng hợp tác quốc tế không chỉ nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt mà còn góp phần hình thành chuỗi phân phối hiện đại, logistics xuyên biên giới, đưa hàng hóa Campuchia vào hệ thống tại Việt Nam, qua đó tạo dòng chảy thương mại hai chiều. Đây là bước hiện thực hóa chủ trương của thành phố trong việc xây dựng mạng lưới doanh nghiệp dẫn dắt, tạo hệ sinh thái liên kết sản xuất – phân phối trong khu vực Đông Nam Á.

Dây chuyền sản xuất tại Vissan

Sự kiện ký kết giữa VISSAN và VCBA được đánh giá là điểm nhấn quan trọng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia năm 2025, khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa định hướng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Không chỉ mở ra cơ hội đầu tư song phương, đây còn là tiền đề để phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững trong khu vực Mekong, hướng tới tiêu chuẩn “xanh” và “an toàn” phù hợp với xu thế toàn cầu.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhận định, Campuchia có tiềm năng lớn về nguyên liệu nông – lâm sản, trong khi Việt Nam có lợi thế về công nghệ chế biến và hệ thống logistics hiện đại. “Sự kết hợp giữa hai nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau sẽ tạo ra sức mạnh mới, giúp hàng hóa hai nước cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông nói.

Còn theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, từ những kết nối hôm nay, nhiều ý tưởng sáng tạo và dự án đầu tư mới sẽ được khơi dậy, góp phần nâng tầm quan hệ kinh tế song phương. “Gắn kết hôm nay – Thịnh vượng mai sau không chỉ là khẩu hiệu của diễn đàn, mà là thông điệp mang tầm chiến lược, phản chiếu tinh thần đoàn kết và khát vọng chung của hai dân tộc”, bà khẳng định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia năm 2025

Với những bước đi cụ thể như thỏa thuận hợp tác giữa VISSAN và VCBA, cùng sự ủng hộ của chính phủ hai nước, quan hệ kinh tế Việt Nam – Campuchia đang bước sang giai đoạn phát triển mới: gắn kết sâu hơn, thực chất hơn và bền vững hơn, vì một tương lai thịnh vượng chung của khu vực.

MINH XUÂN