VISSAN khẳng định vị thế dẫn đầu, mở rộng liên kết khu vực

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan) vừa được UBND TPHCM trao tặng Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2025, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là phần thưởng cao quý dành cho doanh nghiệp có năng lực quản trị hiệu quả, hoạt động ổn định và tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm.

Đại diện lãnh đạo Vissan ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty LFB Trading (Campuchia)

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Vissan tiếp tục được công nhận danh hiệu “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TPHCM” năm 2025 – đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp đạt danh hiệu này.

Thành tích trên khẳng định uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm nhất quán của doanh nghiệp trong suốt nhiều năm liền. Cuộc bình chọn năm nay có chủ đề “Sản phẩm xanh – Dịch vụ số – Giải pháp thông minh”, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chú trọng phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

UBND TPHCM trao tặng Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2025 cho đại diện Vissan

Đại diện Vissan cho biết, công ty đã không ngừng đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất theo mô hình khép kín “Feed – Farm – Food”, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và thân thiện với môi trường. Đây là nền tảng quan trọng giúp Vissan giữ vững vị thế doanh nghiệp đầu ngành, đồng thời đóng góp tích cực cho chiến lược phát triển kinh tế xanh của TPHCM.

Trước đó, Vissan vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty LFB Trading (Campuchia) tại hướng tới mở rộng thị trường khu vực. Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm, chia sẻ công nghệ sản xuất và quản lý chất lượng, đồng thời mở ra cơ hội đưa sản phẩm thực phẩm Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Campuchia.

Với hơn 55 năm phát triển, Vissan hiện là một trong những thương hiệu thực phẩm hàng đầu Việt Nam, cung cấp đa dạng sản phẩm thịt tươi sống, thịt chế biến và thực phẩm giá trị gia tăng, đồng hành cùng TPHCM trong hành trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

MINH XUÂN