Clip: Chuyển hoa tết tại cảng Sa Kỳ lên tàu ra đảo Lý Sơn (Thực hiện: NGUYỄN TRANG)

Những ngày qua, cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) trở nên nhộn nhịp hơn khi những xe chở hoa cúc, quất cảnh, hoa mai phục vụ Tết Nguyên đán đang hối hả lên tàu ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hoa cúc được các công nhân cảng Sa Kỳ đưa lên tàu để ra khơi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trên bến cảng, những công nhân bốc vác hàng hóa làm việc hết công suất để đưa những chậu hoa lên các tàu vận tải. Ông Trần Văn Thành, công nhân cảng Sa Kỳ, cho biết: “Từ gần 1 tuần nay, các tàu vận tải chở hoa và nhu yếu phẩm ra đảo Lý Sơn bắt đầu hoạt động liên tục, trung bình mỗi ngày có 2-3 chuyến tàu ra đảo, mỗi tàu vận tải có thể chở đến 150 tấn hàng hóa”.

Vận chuyển hoa cúc từ xe tải xuống dưới tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Tiến Dũng, công nhân cảng Sa Kỳ, chia sẻ: "Các đội đã làm việc từ sáng đến chiều tối. Khó khăn nhất là vận chuyển những chậu hoa cúc to, nặng. Công việc vận chuyển đã khó lại vừa phải đảm bảo không làm hư hỏng, gãy cành hoa".

Một thiết bị cần trục giúp nâng hạ các chậu hoa có kích cỡ lớn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Năm nay, các tàu vận tải đã trang bị thêm 1 thiết bị cần trục giúp việc nâng, hạ chậu hoa có kích cỡ lớn, giảm sức cho người bốc vác hàng hóa.

Ông Lê Văn Liền (thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) cho hay đã mua 100 chậu quất cảnh ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đưa về bán cho người dân trên đảo chơi tết. Ông cho biết: "Mặc dù mới mua về được vài ngày nhưng đã có người đến hỏi mua, đặt cọc gần 10 chậu”. Quất cảnh năm nay đẹp hơn do thời tiết thuận lợi, trái sum suê, lá xanh mướt. Giá quất dao động từ 1-4 triệu đồng/chậu".

Những chậu quất đã được đưa ra đảo Lý Sơn phục vụ thị trường tết

>> Một số hình ảnh chở tết ra đảo Lý Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chậu hoa cúc đang được đưa từ trên xe tải xuống dưới tàu

Các công nhân cảng Sa Kỳ làm việc từ sáng đến chiều tối để đưa hoa ra đảo

Những chậu hoa cúc rất đẹp và nhiều nụ

Vận chuyển hoa tết ra đảo

Những chậu hoa có kích thước lớn, các đội công nhân sẽ dùng cần trục để đưa lên tàu

Buộc chặt chậu hoa để đưa lên trục cẩu

Chậu hoa cúc được đưa lên tàu

Bằng cách này giảm sức cho các đội bốc vác tại cảng

Những chậu quất đã ra đến đảo Lý Sơn

Người dân tích cực tưới nước chăm sóc chậu quất sau khi ra đến đảo

Người dân đặt cọc mua các chậu quất

NGUYỄN TRANG