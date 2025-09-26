TPHCM tiếp tục gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà

Ngày 26-9, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng tiếp tục giải quyết gỡ vướng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho 4 dự án nhà ở thương mại.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất, căn hộ tại phường Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Các dự án được Tổ Công tác 1645 xem xét gỡ vướng cấp sổ hồng, gồm: Dự án Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ do Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư (CĐT); Chung cư Sky 9, phường Long Trường, do Công ty CP Phát triển nhà Quốc Gia Khang Việt làm CĐT; Dự án khu nhà ở Rạch Bà Tánh, xã Bình Hưng, do Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc làm CĐT; các chung cư thuộc dự án An Phú – An Khánh, phường An Khánh, do Công ty CP Phát triển Kinh doanh nhà làm CĐT.

Đối với Chung cư Sky 9 có 3 Block với 1.257 căn hộ và 104 căn thương mại dịch vụ cho thuê thuộc tầng 3, tầng 4. Trong đó, tại Block 1 có 466 căn đã được cấp sổ và 4 căn chưa đủ điều kiện cấp sổ; Block 2 có 329 căn đã được cấp sổ, 45 căn chưa đủ điều kiện cấp sổ; Block 3 có 373 căn hộ, 104 căn thương mại chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng. Nguyên nhân chậm cấp sổ hồng là dự án phải xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung, do trước đây dự án chỉ xác định tiền sử dụng đất theo khối đế. Đồng thời, có 89 căn hộ Block 1 và Block 2 sẽ giải quyết cấp sổ hồng sau khi UBND phường xác nhận công ty đã hoàn tất tháo gỡ khung sắt và mái nhựa; ý kiến việc điều chỉnh giảm chiều rộng đường nội bộ từ 4m xuống 3,5m; CĐT phải hoàn chỉnh hạng mục vỉa hè, cây xanh của dự án.

Tổ Công tác 1645 làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại gỡ vướng cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Sau khi lắng nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Giám đốc NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT liên hệ với các đơn vị liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính và bổ sung hồ sơ để giải quyết cấp sổ hồng cho các căn hộ còn lại.

Đối với gần 40 căn hộ của các chung cư thuộc dự án An Phú – An Khánh, các thành viên trong tổ công tác đều thống nhất sẽ xem xét cấp sổ hồng cho người dân sau khi có kết luận của cơ quan Công an TPHCM.

Đối với Dự án Tòa nhà Golden King và Dự án khu nhà ở Rạch Bà Tánh, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu CĐT hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà.

THANH HIỀN