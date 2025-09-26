Xã hội

TPHCM tiếp tục gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà

SGGPO

Ngày 26-9, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng tiếp tục giải quyết gỡ vướng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho 4 dự án nhà ở thương mại.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất, căn hộ tại phường Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN
Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất, căn hộ tại phường Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Các dự án được Tổ Công tác 1645 xem xét gỡ vướng cấp sổ hồng, gồm: Dự án Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ do Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư (CĐT); Chung cư Sky 9, phường Long Trường, do Công ty CP Phát triển nhà Quốc Gia Khang Việt làm CĐT; Dự án khu nhà ở Rạch Bà Tánh, xã Bình Hưng, do Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc làm CĐT; các chung cư thuộc dự án An Phú – An Khánh, phường An Khánh, do Công ty CP Phát triển Kinh doanh nhà làm CĐT.

Đối với Chung cư Sky 9 có 3 Block với 1.257 căn hộ và 104 căn thương mại dịch vụ cho thuê thuộc tầng 3, tầng 4. Trong đó, tại Block 1 có 466 căn đã được cấp sổ và 4 căn chưa đủ điều kiện cấp sổ; Block 2 có 329 căn đã được cấp sổ, 45 căn chưa đủ điều kiện cấp sổ; Block 3 có 373 căn hộ, 104 căn thương mại chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng. Nguyên nhân chậm cấp sổ hồng là dự án phải xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung, do trước đây dự án chỉ xác định tiền sử dụng đất theo khối đế. Đồng thời, có 89 căn hộ Block 1 và Block 2 sẽ giải quyết cấp sổ hồng sau khi UBND phường xác nhận công ty đã hoàn tất tháo gỡ khung sắt và mái nhựa; ý kiến việc điều chỉnh giảm chiều rộng đường nội bộ từ 4m xuống 3,5m; CĐT phải hoàn chỉnh hạng mục vỉa hè, cây xanh của dự án.

sổ hong.jpg
Tổ Công tác 1645 làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại gỡ vướng cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Sau khi lắng nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Giám đốc NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT liên hệ với các đơn vị liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính và bổ sung hồ sơ để giải quyết cấp sổ hồng cho các căn hộ còn lại.

Đối với gần 40 căn hộ của các chung cư thuộc dự án An Phú – An Khánh, các thành viên trong tổ công tác đều thống nhất sẽ xem xét cấp sổ hồng cho người dân sau khi có kết luận của cơ quan Công an TPHCM.

Đối với Dự án Tòa nhà Golden King và Dự án khu nhà ở Rạch Bà Tánh, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu CĐT hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Tin liên quan
THANH HIỀN

Từ khóa

sổ hồng nhà ở thương mại chung cư người mua nhà Sở NN-MT

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn