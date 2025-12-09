Tập huấn kỹ năng quản trị, vận hành hạ tầng số dùng chung cho cán bộ phường, xã

Ngày 9-12, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn về quản trị, vận hành hạ tầng số dùng chung và Hệ thống hội nghị trực tuyến cho các phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại TPHCM, vấn đề đảm bảo hạ tầng số dùng chung thông suốt từ thành phố đến xã, phường; đồng thời chuẩn hóa kỹ năng vận hành, áp dụng vào công việc thực tế của cán bộ, công chức xã, phường là hết sức cấp thiết.

Trên cơ sở đó, từ ngày 5 đến 19-12-2025, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tổ chức chuỗi tập huấn tại 3 khu vực trọng điểm với sự tham gia của gần 360 cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin cấp cơ sở.

Việc tập huấn nhằm chuẩn hóa kỹ năng vận hành, đảm bảo các hệ thống kỹ thuật như: mạng truyền số liệu chuyên dùng, trung tâm dữ liệu và hệ thống họp trực tuyến được vận hành thống nhất, an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cho biết, mục tiêu của chương trình tập huấn là giúp 100% công chức phụ trách công nghệ thông tin của xã, phường nắm vững quy trình và thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là các cơ chế bảo mật và đảm bảo an toàn hệ thống.

Theo đó, các đại biểu được nghiên cứu, tập huấn 3 nội dung chính, gồm: Hạ tầng mạng Metronet với mô hình kết nối từ trung tâm dữ liệu đến xã, phường và quy trình phối hợp xử lý sự cố; An toàn thông tin tại trung tâm dữ liệu với hướng dẫn khai thác tài nguyên dùng chung và các biện pháp bảo mật dữ liệu; Hệ thống hội nghị trực tuyến với quy trình chuẩn hóa từ khâu chuẩn bị kỹ thuật đến vận hành phiên họp.

