TPHCM: Đề xuất hỗ trợ chi phí tiêm vaccine phòng dịch cho gia súc, gia cầm

UBND TPHCM có tờ trình gửi HĐND TPHCM đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó mèo trên toàn địa bàn. Việc hỗ trợ này được cho là cần thiết, vì TPHCM sau sáp nhập trở thành một đô thị có dân số và diện tích lớn, đòi hỏi chính sách thống nhất để duy trì hiệu quả công tác thú y.

Người nuôi chó, mèo ở TPHCM bắt buộc phải khai báo với chính quyền địa phương

UBND TPHCM đề xuất đối tượng được hỗ trợ là các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn TPHCM, nhóm được đánh giá có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do điều kiện chăn nuôi còn hạn chế.

Cụ thể, nhóm này gồm hộ nuôi gia cầm dưới 2.000 con; heo dưới 150 con; trâu bò dưới 40 con; dê, cừu dưới 200 con. Trường hợp chăn nuôi kết hợp nhiều loại gia súc, gia cầm thì số lượng tông đàn từng loại đảm bảo tiêu chí nêu trên.

Với chó mèo, TP đề xuất tập trung hỗ trợ người nuôi tại 54 xã và đặc khu Côn Đảo, nơi vẫn còn phổ biến tập quán thả rông, có nguy cơ bệnh dại lây lan trong cộng đồng. Với cơ sở chăn nuôi theo hình thức gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài thì không thuộc diện hỗ trợ.

TPHCM cũng đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vaccine phòng bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, dịch tả heo cổ điển, viêm da nổi cục trên trâu bò, cúm gia cầm và bệnh dại trên chó mèo.

Thành phố cũng sẽ chi toàn bộ chi phí tổ chức tiêm chủng và tiền công cho lực lượng thực hiện, người chăn nuôi không phải trả thêm bất kỳ khoản nào. Một số loại vắc-xin không còn phù hợp thực tế đã được loại khỏi danh mục để bảo đảm cân đối ngân sách.

Tổng kinh phí dự kiến triển khai chính sách khoảng 23 tỷ đồng/năm, tăng nhẹ so với mức chi trước đây của các địa phương do mở rộng hỗ trợ tiêm phòng dại cho chó mèo.

Chính sách này đã được các sở, ngành và MTTQ góp ý; được đăng tải lấy ý kiến công khai; khảo sát trực tiếp 500 hộ chăn nuôi và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối; đồng thời đã được Sở Tư pháp thẩm định đủ điều kiện trình HĐND.

Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030”.

Theo quy định, người nuôi chó mèo phải khai báo với UBND cấp xã và cam kết quản lý vật nuôi trong khuôn viên gia đình. Khi đưa chó mèo ra ngoài phải dùng dây xích, rọ mõm và có người dắt để tránh gây nguy hiểm.

Việc tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi là bắt buộc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ nuôi phải nhốt và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y.

Chó thả rông bị bắt giữ, chủ nuôi phải chịu toàn bộ chi phí liên quan. Nếu chó mèo cắn người gây thiệt hại, chủ nuôi phải bồi thường theo quy định.

CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG