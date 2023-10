Chủ động, quyết liệt, kiên trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35), và Đề án 05-ĐA/ TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội (MXH) tại TPHCM (Đề án 05), nhiều cơ quan, đơn vị đã có nhiều mô hình, phương thức để chủ động phát hiện, tổ chức đấu tranh, góp phần đẩy lùi thông tin tiêu cực, xấu, độc. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP về vấn đề này.

Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá trên không gian mạng

* PHÓNG VIÊN: Xin đồng chí cho biết tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị (TLTĐ, PĐ, CHCT) trên không gian mạng liên quan đến địa bàn TPHCM hiện nay?

* Đồng chí PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ: Thực hiện Nghị quyết 35 và Đề án 05, các cơ quan chức năng của thành phố đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các đơn vị nghiệp vụ trú đóng trên địa bàn thành phố theo dõi chặt chẽ các chiều hướng thông tin trên internet, MXH.

Qua đánh giá, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của TLTĐ, PĐ, CHCT hiện nay đã chuyển sang tập trung chủ yếu trên không gian mạng. Chúng coi đây là phương thức hoạt động chính, thông qua các tài khoản MXH, trang nhóm cả chính danh lẫn nặc danh trên internet, MXH để tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, nhất là gia tăng hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hoạt động của tổ chức, hội nhóm phản động để khuếch trương thanh thế, cổ xúy, tôn vinh, trao “giải thưởng” cho những cá nhân vi phạm pháp luật được khoác danh xưng “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền”; ca ngợi, thương tiếc chế độ Việt Nam Cộng hòa đã cáo chung gần 50 năm trước, gây quỹ ủng hộ cho các hoạt động chống phá trong nước.

Phương thức lôi kéo, tập hợp lực lượng đã chuyển hướng mạnh sang các nhóm kín trên MXH để tuyển lựa, đào tạo, huấn luyện, tiếp tục tìm kiếm và tạo dựng những “ngọn cờ” chống đối … .

* Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn những phương thức, thủ đoạn của các TLTĐ, PĐ, CHCT hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng hiện nay?

* Đầu tiên, có thể khẳng định mục tiêu chống phá của các TLTĐ, PĐ, CHCT không có gì thay đổi, đó là phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, nội dung và hình thức thông tin chống phá đã có thay đổi. Về nội dung, chúng lợi dụng các bất cập trong điều hành, quản lý kinh tế - xã hội trong nước, những khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới để đưa ra các quan điểm sai trái về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; so sánh khập khiễng giữa các chính sách của Nhà nước để xuyên tạc; chúng còn phát tán nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, nhất là liên quan các chuyển biến tích cực của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

* Như đồng chí đề cập, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Thế nhưng, các TLTĐ, PĐ, CHCT lợi dụng việc này để công kích, bôi nhọ chế độ, chia rẽ nội bộ. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về thủ đoạn này?

* Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta và nhân dân rất quan tâm, đồng tình ủng hộ; các hành vi sai phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất đang gây bất bình trong nhân dân.

Do vậy, các TLTĐ, PĐ, CHCT đã triệt để lợi dụng thổi phồng, xuyên tạc để bôi nhọ chế độ, chia rẽ nội bộ ta, chia rẽ nhân dân với Đảng. Chúng cho rằng đây là “cuộc đấu đá” giữa các phe phái trong Đảng, Chính phủ, để chia rẽ nội bộ, rằng việc tố cáo tham nhũng từ phía người dân chưa được lắng nghe đến nơi đến chốn, để “nội bộ tự đấu đá lẫn nhau”.

Chúng còn hạ thấp kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, qua việc so sánh cho rằng mức án đã tuyên đối với các bị cáo là quá nhẹ, là do “chạy án”, “dùng tiền tham nhũng để đổi lấy mức án thấp hơn”, rằng việc các bị cáo khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật chỉ là “chia chác giữa các phe cánh” còn người dân không được đền bù thiệt hại…

Đây là âm mưu thâm độc cần được nhận diện, quyết liệt đấu tranh và xử lý triệt để, không khoan nhượng hay chùn bước.

Đẩy lùi thông tin xấu độc bằng thông tin chính thống, tích cực

* Trước những âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các TLTĐ, PĐ, CHCT, các cơ quan báo chí đã tham gia ra sao để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc trên không gian mạng, thưa đồng chí?

* Thực hiện Nghị quyết 35 và Đề án 05, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo ngành tuyên giáo thành phố cần có nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống.

Qua đó, các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM đã chủ động có nhiều bài viết tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chỉ rõ và phản bác những quan điểm sai trái, chống phá chế độ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhận diện các thông tin giả, thông tin sai sự thật về các vấn đề, vụ việc đang được dư luận quan tâm.

Nhiều cơ quan báo chí thành phố đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng”, thường xuyên thực hiện và đăng tải tác phẩm báo chí có chất lượng tốt về nội dung này. Báo chí thành phố cũng đã thông tin kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi chống phá chế độ, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Qua đó đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh và xử lý theo pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi sai trái, nguy hiểm.

Có thể nói, thời gian qua, báo chí thành phố đã góp phần quan trọng giữ vững “thế trận thông tin” trên không gian mạng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng và xử lý các thông tin xấu, độc.

* Bên cạnh mặt trận báo chí, thời gian qua, trên internet, MXH đã có nhiều trang, nhóm, tài khoản của các cá nhân, hội nhóm quần chúng đã đấu tranh trực diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xin đồng chí giới thiệu cụ thể hơn về lực lượng này?

* Qua công tác nắm tình hình, ngành tuyên giáo nhận thấy trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều trang, nhóm tài khoản MXH do các cá nhân đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tạo lập để tham gia trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là hình thức có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người, nhất là người trẻ. Hoạt động này đã bước đầu tạo thành “thế trận lòng dân” trên không gian mạng, lan tỏa thông tin tích cực, kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc.

Nhiều tổ chức, địa phương của thành phố đã dùng internet, MXH để tổ chức các phong trào xã hội, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện những việc làm tốt có ích cho cộng đồng, như chương trình “Tình nguyện viên phòng chống dịch Covid-19” do Thành đoàn TPHCM thực hiện, chương trình vận động trao tặng áo dài do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức, hay các chương trình nghệ thuật do Sở VH-TT TPHCM thực hiện được phát trực tiếp (live-stream) trên các nền tảng MXH…

Qua đó đã cụ thể hóa phương châm “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, mỗi tổ chức đoàn thể ở cơ sở là một địa chỉ thông tin tích cực, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên là một tấm gương sáng trên MXH” mà Đề án 05 đã xác định.

Đó cũng là cơ sở thực tiễn để chúng ta tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên MXH tại thành phố, cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc sử dụng MXH của đảng viên.

* Xin đồng chí chia sẻ những dự kiến sắp tới trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố?

* Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực cũng như những khó khăn, thách thức không tránh khỏi trong quá trình phát triển của đất nước, dự báo các TLTĐ, PĐ, CHCT vẫn không từ bỏ kích động kêu gọi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng, triệt để sử dụng internet, MXH để thực hiện các âm mưu chống phá với thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố phải thuyết phục, đồng bộ, quyết liệt.

Hơn nữa, giữ vững thế tiến công trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá từ sớm, từ xa, vì sự bình yên của cuộc sống nhân dân, sự vững mạnh của Đảng và sự phát triển của thành phố mang tên Bác, “vì cả nước, cùng cả nước”.