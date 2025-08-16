Phường Gia Định (TPHCM) quyết tâm thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm

Đồng chí Võ Văn Dũng tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đánh giá cao phường Gia Định đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể để xây dựng hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Văn Dũng đề nghị Đảng bộ phường Gia Định tập trung lãnh đạo để phát triển mạnh mẽ các ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững và hiện đại. Đặc biệt, chủ động đề xuất UBND TPHCM đẩy nhanh tiến độ đầu tư và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường và hạ tầng số.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng phát biểu tại đại hội

Để nghị quyết của đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí Võ Văn Dũng đề nghị Đảng bộ phường Gia Định tập trung thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Khối đại đoàn kết phường Gia Định chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Gia Định đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện 3 khâu đột phá. Trong đó, đột phá về chỉnh trang đô thị, phường đặt mục tiêu hoàn thành công trình giải phóng mặt bằng di dời các hộ dân dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật rạch Xuyên Tâm trên địa bàn.

Đại hội phường Gia Định

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gia Định nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Triệu Lệ Khánh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Cao Hồng Hà giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Thu Hiền giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Định.

Đồng chí Võ Văn Dũng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gia Định

Hệ thống trợ lý trí tuệ nhân tạo “Người dân hỏi – phường Gia Định trả lời” Dịp này, phường Gia Định ra mắt hệ thống trợ lý trí tuệ nhân tạo “Người dân hỏi - phường Gia Định trả lời” nhằm tạo ra tiện ích giải đáp thắc mắc cho người dân khi nộp hồ sơ trên môi trường số.

THÁI PHƯƠNG