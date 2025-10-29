Chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng ngập

Ngày 29-10, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại phường Điện Bàn Bắc, xã Điện Bàn Tây.

Ông Nguyễn Đức Dũng thăm hỏi, động viên bà con tại xã Điện Bàn Tây. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại xã Điện Bàn Tây, Thượng tá Võ Chí Công, Trưởng Công an xã thông tin, hầu hết khu vực đang bị cô lập, đường bộ tê liệt, lực lượng chỉ có thể dùng ghe nhỏ tiếp cận từng hộ. Toàn địa bàn ngập tới 95%, trong đó có 7-8 thôn không thể tiếp cận.

Ông Nguyễn Đức Dũng kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ tại phường xã Điện Bàn Tây. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đặc biệt, nơi đây xảy ra vụ ngạt khí ở một gia đình khiến 4 người tử vong và 4 người đang cấp cứu. Nước chảy xiết, thiếu phương tiện, lực lượng tại chỗ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vùng sâu. Địa phương đề xuất thêm phương tiện chuyên dụng để tăng cường công tác cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ, nhằm kịp thời ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp.

Ông Nguyễn Đức Dũng đề nghị địa phương không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trong phòng tránh thiên tai trong nhân dân.

“Chú trọng hỗ trợ người già neo đơn, gia đình chính sách, bảo đảm người dân được tiếp tế lương thực, thuốc men khi cần. Chuẩn bị, bố trí phương tiện sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng cứu trợ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra”, ông Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Dũng trao nhiều suất quà hỗ trợ bà con thiệt hại tại xã Điện Bàn Tây. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, đặc biệt tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập cao hoặc đi lại khó khăn, phải có biện pháp cảnh báo sớm cho người dân. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Tại phường Điện Bàn Bắc, ông Phan Văn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đến nay có 1 người mất tích, 1 người bị thương; nhiều gia cầm bị cuốn trôi; thiệt hại hơn 100 tấn lúa, ngô cùng các hoa màu khác, 10 tổ dân phố bị cô lập hoàn toàn, 8 tổ dân phố bị cô lập 1 phần.

Ông Nguyễn Đức Dũng kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ tại phường Điện Bàn Bắc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ lụt trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc, ông Nguyễn Đức Dũng cho hay, tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp, các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội để kịp thời hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Dịp này, ông Nguyễn Đức Dũng trao 20 suất quà là nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con thiệt hại nặng do mưa lũ tại phường Điện Bàn Bắc.

XUÂN QUỲNH