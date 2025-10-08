Đề nghị miễn phí sử dụng đường bộ cho phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các nhà đầu tư dự án BOT và các đơn vị quản lý, cung cấp dịch vụ đường bộ miễn phí cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cơn bão số 10 và số 11 (bão Bualoi và Matmo) đã tàn phá và gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và miền Trung.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhà tài trợ đang tích cực vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Lực lượng chữ thập đỏ vận chuyển nước uống hỗ trợ người dân vùng lũ lụt do bão số 10

Để hỗ trợ hoạt động vận chuyển, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tư, đơn vị quản lý dự án chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ.

Các đơn vị quản lý cần phối hợp với khu quản lý đường bộ và cơ quan có liên quan trong việc xác nhận, tạo điều kiện tổ chức phân làn, phân luồng, ưu tiên cho đoàn xe vận chuyển hàng hóa cứu trợ thông qua trạm thu phí nhanh chóng, an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu việc tạm dừng thu phí, miễn phí cho các xe nêu trên phải được thực hiện đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và lưu thông bình thường của các phương tiện khác.

BÍCH QUYÊN