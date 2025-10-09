Dự án thành phần 2 (Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu) hoàn thành 53%

Ngày 9-10, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 2 (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1).

Dự án thành phần 2 (Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1) hoàn thành khoảng 53%

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến, đặc biệt là tại nút giao với tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận; Đánh giá cụ thể tiến độ từng hạng mục, chủ động xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, xác định mốc thời gian rõ ràng nhằm đảm bảo tiến độ chung và chất lượng kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp rà soát, tổng hợp báo cáo tỉnh về nhu cầu, vị trí cần đầu tư đường gom dân sinh. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định kỹ thuật thi công để đẩy nhanh tiến độ tại các vị trí còn vướng mặt bằng.

Sơ đồ dự án

Dự án thành phần 2 (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 11,45km, có điểm đầu giao với Dự án thành phần 1 tại Km16+000; điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại lý trình khoảng Km98+950. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2027.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.850 tỷ đồng, đến nay, giá trị thi công hoàn thành hơn 53%, do UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản. Hiện, dự án còn vướng mặt bằng, cần phải di dời 2 đường dây điện trung thế.

