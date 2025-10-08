Vĩnh Long: Phấn đấu đến cuối năm 2025 có 100% bến xe, bãi đỗ thu phí không dừng

Theo kế hoạch, đến tháng 12-2025, toàn bộ bến xe và bãi đỗ trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thu phí không dừng.

Bến xe Bình Minh nằm trên quốc lộ 1A, thuộc phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 8-10, ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Xây dựng, sở đã yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác bến xe, bãi đỗ, cùng các khu thương mại, khu chung cư, xã, phường có bãi giữ xe trong đô thị khẩn trương triển khai mô hình thu phí không dừng.

Theo kế hoạch, đến tháng 12-2025, toàn bộ bến xe và bãi đỗ trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thu phí không dừng, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ mà Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Trung ương giao.

Sở Xây dựng cũng đã đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo chủ các bãi giữ xe, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh những nơi chậm triển khai. Tuy nhiên, quá trình triển khai mô hình còn gặp khó khăn do một số bến xe quy mô nhỏ, chi phí lắp đặt cao, trong khi chỉ có một đơn vị tư vấn kỹ thuật, gây hạn chế về tiến độ. Ngoài ra, nhiều bãi đỗ xe do UBND xã quản lý có diện tích nhỏ, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ.

Sở Xây dựng đang yêu cầu các đơn vị báo cáo để kịp thời đề xuất phương án tháo gỡ, đảm bảo đến tháng 12-2025, 100% bến xe và bãi đỗ hoàn thành việc triển khai mô hình. Hiện Bến xe tỉnh Vĩnh Long đang xây dựng mới, trong đó có hạng mục đầu tư hệ thống thu phí không dừng; các đơn vị còn lại đang khảo sát, lựa chọn nhà thầu lắp đặt.

Hiện toàn tỉnh có 24 bến xe với khoảng 3.200 phương tiện vận chuyển hành khách và hơn 4.600 phương tiện vận chuyển hàng hóa đang hoạt động. Việc áp dụng thu phí không dừng được xem là bước tiến trong xây dựng đô thị thông minh, cải thiện quản lý giao thông và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động vận tải. Hệ thống này giúp giảm ùn tắc tại các bến xe, bãi đỗ, đặc biệt trong giờ cao điểm, đồng thời tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, việc triển khai đồng bộ thu phí không dừng còn giúp minh bạch hóa nguồn thu, giảm thất thoát và tăng hiệu quả quản lý tài sản công, phù hợp định hướng phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số của tỉnh.

TÍN HUY