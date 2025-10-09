Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Cebu

Từ ngày 1-12, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai trương đường bay thẳng từ Hà Nội đến Cebu (Philippines) với tần suất 3 chuyến mỗi tuần.

Đây là đường bay thẳng đầu tiên của hãng kết nối Việt Nam với thành phố biển nổi tiếng Cebu, mang thêm một lựa chọn hấp dẫn cho du khách Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Với đường bay này, hành khách không còn phải nối chuyến 6 đến 8 tiếng, mà chỉ cần một chặng bay thẳng trong 3 giờ, hành lý gửi một lần duy nhất.

Trong dịp khai trương, Vietnam Airlines triển khai nhiều ưu đãi đặc biệt. Giá vé khứ hồi hạng phổ thông từ 5.664.000 đồng, hạng thương gia từ 24.440.000 đồng, đã bao gồm thuế phí. Khách mua vé sớm đến hết ngày 28-2-2026 cho giai đoạn khởi hành từ 1-12-2025 đến 28-2-2026 sẽ được hưởng mức giá ưu đãi này. Đồng thời, hành khách còn được tặng thêm một kiện hành lý miễn phí và nhận thêm dặm thưởng tùy hạng ghế.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác thường lệ 9 chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội và TPHCM đến thủ đô Manila. Việc bổ sung 3 chuyến bay thẳng mỗi tuần từ Hà Nội đi Cebu nâng tổng số chuyến bay Vietnam Airlines khai thác giữa Việt Nam và Philippines lên 12 chuyến mỗi tuần.

BÍCH QUYÊN